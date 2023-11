PHOTO MATT BURKHARTT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Niagara Falls) Les deux personnes qui ont perdu la vie lorsque leur voiture s’est écrasée contre un poste frontalier à Niagara Falls, mercredi, ont été identifiées comme étant un couple de l’ouest de l’État de New York, dont la famille possède une entreprise de bois d’œuvre et plusieurs quincailleries dans la région de Buffalo.

Associated Press

Le Service de police de Niagara Falls a identifié les victimes comme étant Kurt P. Villani et Monica Villani, tous deux âgés de 53 ans, de l’île Grand, une banlieue verdoyante de Buffalo, en amont des célèbres chutes du Niagara.

Les dossiers en ligne et le site web de l’entreprise indiquent que la famille des deux victimes est propriétaire du détaillant de bois d’œuvre Gui’s Lumber et de sept commerces de la chaîne de quincailleries Ace Hardware dans l’ouest de l’État de New York. Cette famille dirige l’entreprise depuis le milieu des années 1980.

Les autorités n’ont pas encore divulgué de détails sur l’accident survenu mercredi près du pont transfrontalier Rainbow. La voiture des Villani a traversé une intersection, heurté un terre-plein bas et a été projetée à vive allure dans les airs, avant d’aller percuter une rangée de cabines de sécurité et de prendre feu.

Le spectaculaire incendie a immédiatement suscité une inquiétude généralisée des deux côtés de la frontière, alors que des vidéos et des images de ce qui semblait être les conséquences d’une explosion ont commencé à circuler en ligne et que les autorités ont fermé le pont et trois autres passages frontaliers dans la région.

Les autorités ont enquêté pendant plusieurs heures avant que le bureau du FBI à Buffalo ne déclare qu’il n’avait trouvé aucun indice laissant croire à un attentat terroriste. La police fédérale a ensuite confié l’affaire à la police locale pour l’enquête sur un accident de la circulation.

Le Service de police de Niagara Falls a déclaré que cette enquête prendrait du temps, étant donné la complexité de l’accident. La police a publié vendredi un communiqué identifiant les victimes, mais n’a donné aucun autre détail, si ce n’est que d’offrir ses condoléances aux familles.

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a déclaré mercredi que le véhicule avait été « essentiellement incinéré », avec rien d’autre sur les lieux que le moteur et une dispersion de débris calcinés.

Par mesure de sécurité, le trafic aérien avait été bloqué mercredi dans un aéroport voisin de Buffalo et ailleurs, lors de l’une des journées de déplacements les plus achalandées de l’année aux États-Unis, à l’approche du long congé de la fête de l’Action de grâces, jeudi. Les ponts ont ensuite été rouverts à la circulation, comme le Rainbow jeudi soir.

Environ 6000 véhicules traversent le pont Rainbow chaque jour, selon l’Administration fédérale des routes aux États-Unis. Le court pont en acier offre une vue panoramique sur les chutes du Niagara en aval.