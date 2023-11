(Washington) Le B-21 Raider a effectué son premier vol d’essai vendredi, ce qui rapproche cet avion de guerre futuriste de la possibilité de devenir le prochain bombardier furtif des États-Unis pour les armes nucléaires.

Tara Copp Associated Press

Le Raider s’est envolé depuis Palmdale, en Californie, où il a été testé et développé par Northrop Grumman.

L’armée de l’air prévoit construire 100 de ces avions de guerre, qui ont une forme d’aile volante semblable à celle de leur prédécesseur, le B-2 Spirit, mais qui intègrent des matériaux avancés et des technologies de propulsion et de furtivité afin de les rendre plus aptes à survivre lors d’un futur conflit. Il est prévu que l’avion soit produit dans des variantes avec et sans pilote.

PHOTO DAVID SWANSON, REUTERS

Ces essais constituent une étape cruciale dans la campagne visant à fournir « des capacités de frappe pénétrantes, à longue portée et survivables, afin de dissuader les agressions et les attaques stratégiques contre les États-Unis, leurs alliés et leurs partenaires », a déclaré une porte-parole de l’armée de l’air américaine.

Le B-21 Raider est le premier nouvel avion bombardier américain depuis plus de 30 ans, et presque tous les aspects du programme sont classifiés. Northrop Grumman et l’armée de l’air ont tenté de protéger les détails du programme afin d’empêcher la Chine de construire une version similaire, comme elle l’a fait avec d’autres systèmes d’armes américains avancés tels que l’avion d’attaque interarmées F-35.

PHOTO DAVID SWANSON, REUTERS

Le B-21 s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Pentagone pour moderniser les trois jambes de sa triade nucléaire, qui comprend les missiles balistiques nucléaires lancés par silo et les ogives lancées par sous-marin, tout en investissant dans de nouvelles armes pour faire face à la modernisation militaire rapide de la Chine.

Northrop Grumman est basée à Falls Church, en Virginie.