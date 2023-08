Une académie militaire américaine n'a trouvé aucun contenu apparent dans une capsule temporelle vieille de 200 ans découverte à l'intérieur de la base d'un monument à West Point, dans l'État de New York.

Agence France-Presse

« La boîte ne répond pas tout à fait aux attentes », a confié un expert lors d'une cérémonie d'ouverture de la capsule qui aurait été laissée par des cadets dans les années 1820.

L'expert ajoute que son équipe va prélever une couche de sédiments au fond de la capsule.

« Le fond s'est incurvé. Il semble que ce soit dû à une pénétration d'humidité. Nous ne voulons pas penser qu'ils se sont donné du mal pour mettre cette boîte dans le monument et qu'ils n'y ont rien mis. Ce que nous allons donc faire, c'est collecter tous les sédiments plus tard. Nous les passerons au crible à mailles fines pour voir si nous pouvons y trouver des vestiges et déterminer ce qu'il y avait ou non à l'intérieur. »