(Chicago) Une équipe du Service national météorologique des États-Unis évaluera jeudi les dégâts dans le nord-est de l’Illinois, où des vents violents provoqués par des tornades présumées ont arraché des toits, déraciné des arbres et poussé les habitants à se mettre à l’abri, tandis que les sirènes retentissaient.

Associated Press

Le service météorologique a averti mercredi soir qu’une tornade confirmée était au sol près de l’aéroport international O’Hare de Chicago. Les passagers se sont mis à l’abri et la tempête a perturbé des centaines de vols, mais aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat. Peu de temps après, le service météorologique a assuré que la zone de Chicago était « actuellement exempte d’alerte à la tornade ».

La tempête s’est déplacée vers le Michigan avant de traverser l’État et d’entrer au Canada tôt jeudi. Les alertes aux tornades qui étaient en vigueur dans certaines parties du Michigan, de l’Indiana et de l’Ohio ont toutes expiré.

Le service météorologique a publié sur les réseaux sociaux une carte mettant en évidence plusieurs zones où des tornades sont soupçonnées d’avoir touché le sol, en précisant qu’elles ont été provoquées par des orages en rotation appelés « supercellules ». Une équipe étudiera les dégâts jeudi afin d’établir un décompte officiel des tornades, de leurs trajectoires et de leurs intensités.

Des vidéos diffusées par des chaînes de télévision ont montré des centaines de personnes s’abritant dans un hall de l’aéroport O’Hare. Quelque 173 vols au départ de l’aéroport ont été annulés et plus de 500 ont été retardés, selon le service de suivi des vols FlightAware.

Kevin Bargnes, le directeur de la communication des aéroports internationaux O’Hare et Chicago Midway, a déclaré à la télévision locale mercredi soir qu’aucun dommage n’avait été signalé dans les deux aéroports.

Le service météorologique a cité un responsable des urgences non identifié qui révélait qu’un toit avait été arraché dans la communauté de Huntley, dans le comté de McHenry, au nord-ouest de Chicago.

Le chef de bataillon de Huntley, Mike Pierce, a déclaré à la chaîne ABC-7-TV que les pompiers et les autres services d’urgence s’occupaient des lignes électriques tombées, et des arbres et des branches d’arbres brisés, et que des coupures de courant avaient été signalées.

Au fil des ans, de nombreuses tornades ont frappé la région métropolitaine de Chicago, et plusieurs d’entre elles sont tombées dans les limites de la ville, selon le Service national météorologique. Entre 1855 et 2021, le service a enregistré 97 tornades importantes dans la région métropolitaine de Chicago.

La plus meurtrière s’est formée à Palos Hills, dans le comté de Cook, le 21 avril 1967. La tornade a parcouru 26 kilomètres à travers Oak Lawn et la partie sud de Chicago, tuant 33 personnes, en blessant 500 et causant plus de 50 millions US de dégâts, selon le service météorologique.