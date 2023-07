PHOTO JIM WILSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(El Paso) Un tireur qui a tué 23 personnes lors d’une attaque raciste contre des clients hispaniques dans un Walmart d’une ville frontalière du Texas a été condamné vendredi à 90 peines de prison à vie consécutives, mais pourrait encore faire face à d’autres sanctions, y compris la peine de mort.

Morgan Lee et Paul J. Weber Associated Press

Patrick Crusius, 24 ans, a plaidé coupable au début de l’année à près de 50 chefs d’accusation fédéraux pour crime de haine dans le cadre de la fusillade de 2019 à El Paso, ce qui en fait l’une des plus importantes affaires de crime haineux du gouvernement américain.

Crusius, vêtu d’une combinaison et de menottes, n’a pas parlé pendant l’audience et n’a pas réagi à la lecture du verdict. Le juge a recommandé que Crusius purge sa peine dans une prison de haute sécurité au Colorado.

PHOTO ARCHIVESAGENCE FRANCE-PRESSE Patrick Crusius

Selon la police, Crusius a parcouru plus de 1100 km depuis son domicile près de Dallas pour cibler des Hispaniques avec un fusil de type AK à l’intérieur et à l’extérieur du magasin. Quelques instants avant le début de l’attaque, Crusius avait publié en ligne un message raciste mettant en garde contre une « invasion » hispanique du Texas.

Au cours des années qui ont suivi la fusillade, les républicains ont qualifié d’« invasion » les migrants qui franchissent la frontière sud des États-Unis, faisant fi des critiques qui affirment que cette rhétorique alimente les opinions anti-immigrés et la violence.

Crusius a plaidé coupable en février, après que les procureurs fédéraux eurent écarté la peine de mort. Mais les procureurs du Texas ont déclaré qu’ils essaieraient d’envoyer Crusius dans le couloir de la mort lorsqu’il sera jugé par un tribunal de l’État. La date du procès n’a pas encore été fixée.

Alors qu’il était conduit hors de la salle d’audience, un membre de la famille de l’une des victimes a crié à Crusius depuis la tribune.

« Nous te reverrons, lâche. Pas d’excuses, rien du tout. »

Un « cerveau brisé »

Joe Spencer, l’avocat de Crusius, a déclaré au juge avant la sentence que son client avait un « cerveau brisé ».

« La pensée de Patrick est en désaccord avec la réalité… ce qui entraîne une pensée délirante », a déclaré Me Spencer au tribunal.

Crusius a été alarmé par ses propres pensées violentes, et a même quitté un emploi dans un cinéma à cause de ces pensées, a rappelé Me Spencer. Il a ajouté que Crusius avait déjà fait des recherches en ligne pour trouver des moyens de traiter sa santé mentale et qu’il avait abandonné ses études dans un collège communautaire près de Dallas en raison de ses difficultés.

Me Spencer a expliqué que Crusius était arrivé à El Paso sans avoir de cible précise en tête avant de se retrouver au Walmart.

« Patrick a agi avec son cerveau brisé, cimenté par des illusions », a dit Me Spencer.

La condamnation prononcée par le juge de district américain David Guaderrama à El Paso a fait suite à deux jours de déclarations des proches des victimes, y compris des citoyens mexicains. Outre les morts, plus de deux douzaines de personnes ont été blessées et de nombreuses autres ont été gravement traumatisées alors qu’elles se cachaient ou fuyaient.

L’un après l’autre, les membres des familles ont profité de la première occasion qui leur était offerte depuis la fusillade pour s’adresser directement à Crusius, décrivant comment leur vie avait été bouleversée par le chagrin et la douleur. Certains ont pardonné à Crusius. Un homme a montré des photos de son père tué, insistant pour que le tireur les regarde.

PHOTO ANDRES LEIGHTON, ASSOCIATED PRESS Hilda Reckard, la belle-fille de Maggie Reckard, victime de la fusillade, tient une photo de sa parente devant le tribunal fédéral d’El Paso, le 7 juillet.

Arturo, le mari de Bertha Benavides depuis 34 ans, fait partie des victimes.

« Vous avez laissé des enfants sans leurs parents, vous avez laissé des conjoints sans leurs conjoints, et nous avons toujours besoin d’eux », a-t-elle dit à Crusius.

Lors des premières déclarations des victimes, Crusius a parfois oscillé sur son siège ou hoché la tête sans manifester la moindre émotion. Jeudi, ses yeux ont semblé s’écarquiller alors que les victimes condamnaient la brutalité des fusillades et demandaient à Crusius de réagir et de rendre compte de ses actes. À un moment donné, Crusius a consulté un avocat de la défense à ses côtés et a fait signe qu’il ne répondrait pas.

La famille de Crusius n’est pas apparue dans la salle d’audience pendant la phase de détermination de la peine.

Cette attaque est la plus meurtrière d’une douzaine de fusillades de masse aux États-Unis liées à des crimes de haine depuis 2006, selon une base de données compilée par l’Associated Press, USA Today et l’université Northeastern.

Discours politique sur l’immigration

Avant la fusillade, Crusius avait semblé absorbé par le débat national sur l’immigration, publiant sur Twitter des messages avec le mot-clic #BuildtheWall et des messages faisant l’éloge de la politique frontalière dure du président de l’époque, Donald Trump. Il est allé plus loin dans sa diatribe publiée avant l’attaque, lançant des avertissements selon lesquels les Hispaniques allaient prendre le contrôle du gouvernement et de l’économie.

Alors que la phase de détermination de la peine a commencé, certains défenseurs des droits des immigrés ont lancé de nouveaux appels aux responsables politiques pour qu’ils adoucissent leur discours sur l’immigration. Les républicains, dont le gouverneur du Texas Greg Abbott, ont fait pression pour que des mesures plus agressives soient prises afin de renforcer la frontière sud des États-Unis.

La tante d’Amaris Vega a été tuée dans l’attaque et sa mère a survécu de justesse à une blessure de la taille d’une balle de baseball à la poitrine. Au tribunal, Amaris Vega a dénoncé le « manifeste pathétique et désolant » de Crusius, qui promettait de débarrasser le Texas des Hispaniques.

« Mais devinez quoi ? Vous n’avez pas réussi. Vous avez échoué, lui a-t-elle dit. Nous sommes toujours là et nous n’irons nulle part. Et depuis quatre ans, vous êtes coincé dans une ville pleine d’Hispaniques. … Laissez-vous convaincre ».

Les personnes tuées allaient d’un athlète de l’école secondaire d’une quinzaine d’années à plusieurs grands-parents âgés. Il s’agissait d’immigrés, d’un chauffeur d’autobus municipal à la retraite, d’enseignants, d’artisans, dont un ancien ferronnier, et de plusieurs ressortissants mexicains qui avaient franchi la frontière américaine pour faire des emplettes de routine.

Deux adolescentes ont raconté qu’elles avaient échappé de justesse au carnage de Crusius alors qu’elles participaient à une collecte de fonds pour leur équipe de jeunes footballeurs à l’extérieur du magasin. Des parents ont été blessés et l’entraîneur, Guillermo Garcia, est mort quelques mois plus tard des suites de ses blessures.

Les deux jeunes ont déclaré qu’elles étaient toujours hantées par la crainte d’une nouvelle fusillade lorsqu’ils se trouvaient dans des lieux publics.

« Il a été abattu à bout portant par un lâche et son sang innocent était partout, a déclaré Kathleen Johnson, dont le mari David figurait parmi les victimes. Je ne sais pas quand je serai la même. La douleur que vous avez causée est indescriptible. »