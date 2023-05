Tou Thao avait gardé à distance les passants affolés par la scène et qui cherchaient à intervenir pendant que le quadragénaire noir agonisait à terre.

PHOTO ANTHONY SOUFFLE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Minneapolis) L’un des policiers présents lors de la mort de George Floyd, asphyxié sous le genou d’un agent à Minneapolis en 2020 a été reconnu coupable de complicité d’homicide, selon des documents judiciaires rendus publics mardi.

Agence France-Presse

Tou Thao avait gardé à distance les passants affolés par la scène et qui cherchaient à intervenir pendant que le quadragénaire noir agonisait à terre. L’ex-policier a déjà été reconnu coupable de « violation des droits civiques » de la victime et condamné à trois ans et demi de détention.

Un tribunal du comté d’Hennepin dans le Minnesota a jugé lundi qu’il était coupable de complicité d’homicide. Sa peine doit être fixée le 7 août.

Tou Thao « était un agent de police expérimenté de Minneapolis ». « Il savait qu’immobiliser (un suspect) face contre terre pouvait tuer », a dit le juge dans son verdict.

« Comme les passants, Thao pouvait voir la vie lentement quitter le corps de Floyd. Il a pourtant pris la décision de participer activement à sa mort : il a repoussé les passants inquiets et a même empêché un pompier de Minneapolis qui n’était pas en service de prodiguer l’aide médicale dont Floyd avait si désespérément besoin ».

Cette décision, qui clôt le processus judiciaire dans l’affaire du meurtre de George Floyd, « est celle qui devait être prise », a réagi le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, dans un communiqué.

« Elle fait rendre davantage de comptes dans la mort tragique de George Floyd. Rendre des comptes n’est pas synonyme de justice, mais c’est un pas de plus sur le chemin vers la justice », a-t-il ajouté.

Le 25 mai 2020, le policier blanc Derek Chauvin, agent chevronné de la police de Minneapolis, était resté agenouillé sur le cou de l’Afro-Américain pendant près de dix minutes, indifférent aux interventions de passants choqués et aux râles de George Floyd.

Deux autres policiers avaient aidé à le maintenir au sol.

La scène, filmée et mise en ligne, avait déclenché d’immenses manifestations contre le racisme et les violences policières dans tous les États-Unis et au-delà.

Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre par la justice de l’État du Minnesota à l’issue d’un procès très suivi et condamné à 22 ans et demi de détention.

Tou Thao est le dernier des policiers impliqués à être reconnu coupable.