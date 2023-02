Quatre autres agences de renseignement américaines estiment que la COVID-19 est survenue par transmission naturelle, et deux demeurent indécis, selon le Wall Street Journal.

De nouveaux renseignements ont incité le département de l’Énergie à conclure qu’une fuite accidentelle d’un laboratoire en Chine est très probablement à l’origine de la pandémie de COVID-19, bien que les agences d’espionnage américaines restent divisées sur les origines du virus, ont déclaré, dimanche, des responsables américains.

Julian E. Barnes The New York Times

Cette conclusion constitue un changement par rapport à la position antérieure du département, à savoir qu’il était indécis sur la façon dont le virus a émergé.

Certains responsables, informés des renseignements, ont déclaré que ces derniers étaient relativement peu convaincants et que la conclusion du département de l’Énergie était faite avec une « faible confiance », ce qui suggère que son niveau de certitude n’était pas élevé. Bien que le département ait partagé l’information avec d’autres agences, aucune d’entre elles n’a modifié ses conclusions, selon les responsables.

Les responsables n’ont pas voulu divulguer la nature de ces renseignements. Mais la plupart des informations du département de l’Énergie proviennent du réseau de laboratoires nationaux qu’il supervise, plutôt que de formes plus traditionnelles de renseignement comme les réseaux d’espionnage ou les interceptions de communications.

Les responsables du renseignement pensent que l’examen des origines de la pandémie pourrait être important pour améliorer la réponse mondiale aux futures crises sanitaires, même s’ils préviennent que trouver une réponse sur l’origine du virus pourrait être difficile, voire impossible, étant donné l’opposition de la Chine à toute recherche supplémentaire. Les scientifiques affirment qu’il est de leur devoir d’expliquer comment a débuté une pandémie qui a tué près de 7 millions de personnes.

Le fait d’en savoir plus sur son origine pourrait aider les chercheurs à comprendre ce qui constitue la plus grande menace de futures épidémies.

Les nouveaux renseignements et l’évolution du point de vue du département de l’Énergie ont été rapportés dimanche par le Wall Street Journal.

« Pas de réponse définitive »

Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a refusé de confirmer ces informations. Il a toutefois déclaré que le président Joe Biden avait ordonné que les laboratoires nationaux soient associés aux efforts visant à déterminer l’origine de l’épidémie, afin que le gouvernement utilise « tous les outils » dont il dispose.

Outre le département de l’Énergie, le FBI a également conclu, avec un faible degré de confiance, que le virus a d’abord émergé accidentellement de l’Institut de virologie de Wuhan, un laboratoire chinois qui travaillait sur les coronavirus. Quatre autres agences de renseignement et le National Intelligence Council ont conclu, avec un faible degré de confiance également, que le virus a très probablement émergé par transmission naturelle, a annoncé le Bureau du directeur du renseignement national en octobre 2021.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Les scientifiques affirment qu’il est de leur devoir d’expliquer comment a débuté une pandémie qui a tué près de 7 millions de personnes.

Selon M. Sullivan, ces divisions demeurent.

« Il y a une variété de points de vue dans la communauté du renseignement », a-t-il dit dans l’émission State of the Union de CNN dimanche.

Certains éléments de la communauté du renseignement ont tiré des conclusions d’un côté, d’autres de l’autre. Un certain nombre d’entre eux ont dit qu’ils n’avaient tout simplement pas assez d’informations pour être sûrs. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis

M. Sullivan a déclaré que si l’on apprenait davantage d’informations, l’administration en ferait part au Congrès et au public. « Mais pour l’instant, la communauté du renseignement n’a pas donné de réponse définitive à cette question », a-t-il déclaré.

Les dirigeants de la communauté du renseignement doivent informer le Congrès les 8 et 9 mars dans le cadre des auditions annuelles sur les menaces mondiales. Avril D. Haines, directrice du renseignement national, et d’autres hauts responsables seront très probablement interrogés sur la poursuite de l’enquête sur les origines du virus.

Un sujet de discorde jusqu’au Capitole

La façon dont la pandémie a commencé est devenue un sujet de discorde dans les rapports des services de renseignement, et les récents rapports du Congrès n’ont pas fait l’unanimité.

De nombreux républicains au Capitole ont déclaré qu’ils pensaient que le virus pouvait provenir d’un des laboratoires de recherche chinois à Wuhan. Une sous-commission du Congrès, créée lorsque les républicains ont pris le contrôle de la Chambre en janvier, a fait de l’examen de la « théorie de la fuite du laboratoire » un axe central de son travail, et devrait organiser la première d’une série d’auditions en mars. Les démocrates ont été moins convaincus, certains affirmant qu’ils croient à l’explication des causes naturelles et d’autres disant qu’ils ne sont pas certains que suffisamment d’informations se dégagent pour prendre une décision concluante.

Certains scientifiques estiment que les preuves actuelles, y compris les gènes du virus, désignent un grand marché d’alimentation et d’animaux vivants à Wuhan comme le lieu le plus probable d’apparition du coronavirus.

Les autorités chinoises ont qualifié à de nombreuses reprises l’hypothèse de la « fuite du laboratoire » de mensonge sans fondement scientifique et à motivation politique.

Au début de l’administration Biden, le président a ordonné aux agences de renseignement d’enquêter sur les origines de la pandémie, après avoir critiqué un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la question. Si certains éléments n’avaient pas été examinés en profondeur par les responsables des services de renseignement, l’examen n’a finalement débouché sur aucun nouveau consensus au sein des agences.

Pas de preuve qu’il s’agissait d’une arme

Dans son rapport de mars 2021, l’OMS a déclaré qu’il était « extrêmement improbable » que le virus soit sorti accidentellement d’un laboratoire. Mais la Chine a nommé la moitié des scientifiques qui ont rédigé le rapport et a exercé un contrôle énorme sur celui-ci. Les responsables américains n’ont guère tenu compte de ce travail.

PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le codirigeant du rapport de l’OMS sur l’origine de la COVID-19, Liang Wannian, en mars 2021. Les différentes agences de renseignement américaines n’ont pas tenu compte de ce rapport.

Les agences de renseignement ont déclaré qu’elles ne pensaient pas qu’il y ait la moindre preuve que le coronavirus responsable de la COVID-19 a été créé délibérément comme arme biologique. Mais elles ont déclaré que le fait qu’il soit apparu naturellement, peut-être sur un marché de Wuhan, ou qu’il se soit échappé accidentellement d’un laboratoire fait l’objet d’un débat légitime.

Anthony Ruggiero, chercheur à la Fondation pour la défense des démocraties et ancien membre du Conseil national de sécurité chargé des questions de biodéfense sous l’administration Trump, a déclaré qu’il pensait que la Chine « cachait encore des informations cruciales » sur la façon dont le virus était apparu. Il a ajouté que la théorie de la fuite en laboratoire ne devait pas être écartée.

« L’origine de la pandémie de COVID-19 par une fuite de laboratoire n’est pas et n’était pas une théorie du complot », a-t-il déclaré.