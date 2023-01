New York

Un gynécologue « prédateur » reconnu coupable d’agressions sexuelles sur ses patientes

(New York) Un ancien gynécologue new-yorkais, qui avait été accusé d’agressions sexuelles par des dizaines de femmes, conduisant son hôpital à payer plus de 200 millions de dollars de dommages et intérêts, a été reconnu coupable mardi devant une cour fédérale de Manhattan, où il risque la prison à vie.