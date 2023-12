Amateurs de bars cachés, dans l’esprit des bars clandestins (speakeasy), ceci est pour vous. L’équipe à qui l’on doit les pizzas Magpie est derrière cette nouvelle adresse anonyme, intime, à la fois chic et cosmopolite, plutôt unique : Magpie Magique.

Vous aimez les adresses secrètes, vous n’avez pas peur de traverser des portes closes, voire de composer un code privé, pour pénétrer dans un univers tamisé et mystérieux, hors du temps et surtout hors du monde ? À l’instar du Big in Japan ou du 4e Mur, Magpie Magique, sis dans le local de l’ancienne Taverne Magpie, propose une expérience relativement inédite dans le paysage montréalais.

Pensez : devanture anonyme (celle de l’ancienne Taverne est carrément intacte) et entrée secrète par l’arrière, via Gilford. Là encore, dur de deviner ce qui nous attend ici. Seul indice : une lumière rouge, clin d’œil au Red Light. Il faut enfin pousser la porte des « Livraisons pour emporter » pour découvrir le petit dernier de Peter Popovic (Sparrow, Sardine, Maïs). Prochainement, il faudra en outre composer un code secret, envoyé par texto, puisqu’on compte ne laisser entrer que les initiés ayant réservé. Pour l’heure, et pour mousser l’ouverture, l’entrée est encore libre.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Dans une ambiance tamisée et éclectique, on nous propose un menu d’inspiration perse, avec de petits plats savoureux à partager.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE À boire : une liste de cocktails classiques, concoctés avec goût.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’équipe du Magpie Magique, dans l’ordre : Viliam Pretzelmayer (mixologue), Amin Eskandari (associé), Peter Popovic (associé), Kasra Bozorgzadeh (associé) et Chris Cristiano (chef)

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Dur d’imaginer ce qui se cache derrière cette porte anonyme. 1 /4







À l’intérieur, c’est plutôt un décor tamisé de hall d’hôtel qui nous attend. Il faut un moment à l’œil pour s’y habituer. Puis le charme opère et l’on se sent carrément ailleurs, avec une petite musique de circonstance, entourés de meubles rétro, masques vénitiens au mur, tapis perses au sol et autres tables basses de Thaïlande.

Si on a mis le paquet sur la décoration, la carte à boire et à manger demeure quant à elle plutôt courte, quoique parfaitement dans le ton, et drôlement efficace. Côté boissons, ce sont les cocktails classiques qui sont ici à l’honneur (Manhattan, Moscow Mule, Negroni et un solide Sidecar, entre autres). À grignoter (parce qu’on vient ici pendre une légère bouchée, pas plus), quelques divines assiettes à partager, d’inspiration perse, cette fois : houmous à l’ail confit, olives marinées à la mélasse de grenade, aubergines rôties, mouhamara, etc. Avec pizza du moment, évidemment. On y revient pour décrocher, assurément.

Ouvert du jeudi au dimanche, à partir de 17 h.

380, rue Gilford, Montréal