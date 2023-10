Avec 50 000 abonnés sur Instagram et près de 35 000 sur TikTok, le Blue attire non seulement pour son menu, mais aussi parce que l’arrière du restaurant a été aménagé pour être le parfait « Instaspot ».

Le Blue vaut le détour simplement pour son décor, et il attire justement les foules qui viennent de bien au-delà du village de Saint-Lambert.

« Des gens sont venus nous voir d’aussi loin que Granby et Ottawa », nous dit Marjorie Pinard, copropriétaire avec son frère Michael.

Avec ses faux palmiers et ses accessoires rococo dorés, son éclairage à DEL bleu électrique et ses banquettes bleu ciel, le Blue en met plein la vue. Petit frère du bar à bonbons et desserts installé à Longueuil dans les locaux du centre d’amusement PI-O, le Blue de Saint-Lambert offre un menu complet inspiré des diners californiens : burgers, pizza, salades et autres classiques de la restauration rapide, mais servis avec autant d’éclat que le décor environnant.

« Quand tu reçois ton plat, il faut non seulement que ce soit bon, que ce soit cute, on veut que le burger soit wow, affirme la jeune entrepreneure de 27 ans. La présentation des plats est donc très importante. » Cela dit, il faut impérativement se garder de la place pour le dessert, qui demeure la raison d’être du Blue. « On est fans de tout ce qui est dessert, et c’est vraiment là que l’on se disait que l’on pourrait créer quelque chose de wow, souligne Marjorie Pinard. Parce que moi, je ne vis que pour le sucre, je déjeune avec du sucre ! »

Parlant de déjeuners, il n’est pas exclu que le Blue puisse ouvrir le matin, mais pas avant un an, nous dit Michael Pinard. On observera le même délai avant de penser à ouvrir des franchises ; le concept des deux jeunes frangins pourrait en effet faire des petits avant longtemps !

576, avenue Victoria, Saint-Lambert