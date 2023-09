Quatre ans après l’ouverture de Chez Cheval à Mont-Saint-Hilaire, Louis-François Marcotte et sa conjointe, la comédienne Patricia Paquin, multiplient leurs adresses. Le 31 juillet dernier, ils ont inauguré un second café-comptoir sur la Rive-Sud.

« J’appelle ça des timings. Je n’avais pas de planification en ce sens », avoue le chef, qui s’est laissé charmer par le local d’un ancien bistrot.

Situé à Sainte-Julie, à proximité de l’autoroute 20, ce jeune Cheval ressemble beaucoup à son grand frère et partage sa mission d’engager et d’intégrer des personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Café et viennoiseries sont, bien entendu, au menu.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des sandwiches et des plats prêts-à-manger sont proposés.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE On y trouve aussi différents produits d’épicerie, comme de l’huile d’olive et des pâtes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le chef Louis-François Marcotte

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE À l’extérieur, une terrasse accueille les clients. 1 /5









Au menu, on retrouve, en plus du café et des viennoiseries, les sandwiches-signatures qui font le bonheur des clients depuis 2019, comme la baguette jambon beurre ou le sandwich italien, garni d’aubergines, de capicolle et de mortadelle. L’arrivée de l’automne marquera l’apparition sur la carte de la soupe et d’un grilled cheese. « C’est de la nourriture confortable, bien faite et accessible », résume Louis-François Marcotte.

Du tartare et des bols de poké sont aussi proposés certains jours de la semaine. Des plats prêts-à-manger, comme de la lasagne ou du poulet au beurre, de même que quelques produits d’épicerie sélectionnés pour leur qualité complètent l’offre de cette sympathique nouvelle adresse rapidement adoptée par les gens du coin et ceux de passage.

2020, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie