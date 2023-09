Baristello est un café italien, très beau, très vaste (1500 pieds carrés), et très invitant. Il est situé dans le nouveau quartier d’Outremont, le campus Mil Montréal, et on est content de voir que les habitants du quartier tout comme les étudiants de l’université ont déjà adopté ce café alors qu’il vient d’ouvrir !

Dès qu’on entre, on est impressionné par la grandeur du local et la hauteur du plafond. On aime aussi le grand bar à l’italienne où on discute, debout, avec un bon cappuccino ou un espresso fait à la minute par le barista. Il y a aussi quelques tables où on peut s’installer à l’intérieur ou sur la terrasse. « L’inspiration vient du nord de l’Italie, de Turin, où il y a de grands espaces de style industriel, c’est ce qu’on recrée ici, avec une touche montréalaise » explique le copropriétaire Piero Ciampoli, qui est aussi un barista d’expérience. C’est d’ailleurs le deuxième café Baristello qui ouvre à Montréal ; le premier est situé rue Jarry, dans Villeray.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Baristello vient d’ouvrir sa deuxième succursale sur le campus Mil Montréal, dans Outremont.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les pizzas carrées, d’inspiration sicilienne, sont bien moelleuses.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Baristello est vaste, au style industriel, avec ses hauts plafonds.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Piero Ciampoli, co-propriétaire du Baristello, est un barista d’expérience.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Baristello est déjà un incontournable du quartier.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le café, toujours fait à la minute par le barista.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le comptoir du Baristello, comme en Italie, où on avale son café debout.













Le menu est simple, mais délicieux : on y mange des pizzas faites maison (margarita, végétarienne ou pepperoni) et des sandwichs style focaccia. « La pizza est celle de ma mère et de ma grand-mère. Une pizza carrée, une inspiration de la Sicile, moelleuse et faite avec des ingrédients frais », ajoute M. Ciampoli. Les desserts végétaliens viennent du café Dei Campi – muffins, biscuits au citron ou aux pépites de chocolat. Il y a un petit coin épicerie fine où on peut se procurer du café, des produits de Chuck Hughes, comme sa tartinade de poivrons et son huile d’olive, et d’autres produits importés d’Italie : coulis de tomates, pâtes, etc. « Je vois que les gens sont heureux, ça me fait vraiment plaisir de contribuer à la vie de quartier », conclut avec enthousiaste Piero Ciampoli.

Baristelo est ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 17 h, ainsi que le samedi et dimanche, de 8 h à 16 h.

1330 avenue Thérèse-Lavoie-Roux, Montréal