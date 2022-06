À travers les bons coups et, parfois, les moins bons, nos critiques de restaurants vous racontent leur expérience, présentent l’équipe en salle et en cuisine, tout en expliquant ce qui a motivé le choix du restaurant. Cette semaine : Café chez Téta.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Pourquoi en parler ?

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Chez Téta est installé au cœur du Plateau Mont-Royal.

Il y a de ces endroits dont on ne se lasse jamais. Café chez Téta pourrait bien entrer dans cette catégorie. On pourrait qualifier de fréquente notre envie de mordre à pleines dents dans un de ses délicieux manouchés, plat signature du restaurant libanais, qui a ouvert à l’automne 2020, dans le Plateau Mont-Royal. Que ce soit pour un repas décontracté dans la mignonne salle à manger ou attraper un pique-nique pour le parc, Café chez Téta ne déçoit pas.

Qui sont-ils ?

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les propriétaires Mélodie Roukoz et Antoun Aoun

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Maria Hallak, pâtissière 1 /2



D’origine libanaise, le chef Antoun Aoun a déjà eu son propre restaurant dans son pays, et caressait le projet de faire de même à Montréal. Sa conjointe, Mélodie Roukoz, nutritionniste de formation qui a aussi des origines libanaises, l’a suivi dans cette aventure qui n’a pas été de tout repos, avec les hauts et les bas de la pandémie. Heureusement, le menu du café se prête tout à fait à la formule « à emporter », permettant au commerce de se faire connaître à travers les diverses plateformes de livraison. Une petite équipe les soutient au jour le jour, dont Maria Hallak, pâtissière attitrée du café.

Notre expérience

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le manouché, plat-vedette du café

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une rafraîchissante salade de betteraves et quinoa, servie sur labné maison avec graines de grenade et de tournesol

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Pour l’apéro, on commande une sélection de tartinades avec chips de pita au zaatar maison.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les manouchés sont cuits dans un four traditionnel libanais.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Brownies au halva, gâteau au curcuma ou au caroube : les desserts sont parfumés et originaux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La salle à manger est décorée avec goût. 1 /6











« Téta » signifie « grand-mère » – c’est une photographie de celle du chef, fine cuisinière, qui a servi d’inspiration au logo du restaurant. On est donc ici au royaume des aliments réconfortants, du comfort food à la libanaise : manouchés (nous y reviendrons), salades et trempettes constituent l’essentiel du menu.

Café chez Téta n’est pas le seul endroit en ville à servir des manouchés au zaatar, des salades fattouches ou du houmous. Il se distingue par la qualité des ingrédients et des préparations : tout est fait maison, de la pâte des manouchés, pétrie chaque matin, au mélange à zaatar, si délicieusement parfumé, en passant par le fromage labné, utilisé notamment dans la fraîche et vitaminée salade de betteraves et quinoa. Et, chose rarissime dans la métropole, la présence d’un four traditionnel libanais pour cuire les manouchés, mais aussi pour rôtir les aubergines du baba ganoush ou les poivrons rouges de la muhammara, tartinade typique texturée du Moyen-Orient.

Tout cela confère aux plats une saveur incomparable : c’est frais et goûteux. Particulièrement, les manouchés, ces pains plats libanais cuits à la minute avec diverses garnitures, qu’on déguste soit ouverts, comme une pizza, soit enroulés façon pita, garnis au choix de tomates, concombre, menthe ou fromage labné. Ils sont servis encore chauds, la pâte est moelleuse, ça fond dans la bouche ! Fiston a englouti en moins de deux celui au bacon et halloumi. La version traditionnelle, moitié fromage, moitié zaatar, nous a séduite. Le kafta et fromage, avec son mélange d’agneau et de veau hachés, garni de sauce aïoli et de tomates fraîches, est une autre valeur sûre.

Pour terminer le repas, de petites douceurs traditionnelles pas trop sucrées s’offrent à vous : gâteaux végétaliens au curcuma (sfouf) ou au caroube, brownie au halva.

Dans notre verre

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le latté à la cardamome : à essayer !

Les amateurs de café sont bien servis ici. Essayez le latté (chaud ou glacé) à la cardamome ou au halva (une pâte de sésame sucrée), ils sont excellents. Ou encore le café libanais traditionnel — comparable au café turc — ordinaire ou avec cardamome (aussi en version « cold brew »). Durant la belle saison, on peut y siroter une limonade ou un thé glacé maison. L’endroit a aussi une courte carte d’alcool : bière ou vin libanais, ou encore un cocktail avec de l’arak, eau-de-vie à base de moût de raisin fermenté et d’anis, et du sirop de mûre.

Bon à savoir

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Café chez Téta est en action du mercredi au dimanche.

Comme son nom l’indique, Café chez Téta est un café, donc ouvert de jour. Peu de gens savent que l’endroit est aussi ouvert quelques soirs par semaine, et qu’on peut y commander, pour l’apéro, une sélection de tartinades avec pitas grillés. Plusieurs options végétaliennes se retrouvent au menu. L’endroit est facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Prix

Entre 5 $ et 12 $ pour les manouchés, autour de 10 $ pour les salades et trempettes, et entre 3 $ et 5 $ pour les desserts.

Information

Ouvert du mercredi au dimanche, dès 9 h, et jusqu’à 21 h du mercredi au vendredi.

227, rue Rachel Est, Montréal