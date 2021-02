Tout a commencé l’été dernier, lorsque le Groupe Barroco (Foiegwa, Fugazzi Pizza, Barroco...) a lancé un restaurant éphémère, dans le Vieux-Montréal, nommé Super Loco.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Le concept ? Recréer l’atmosphère des boulangeries chiliennes en mettant de l’avant des spécialités de la cuisine de rue de ce pays d’Amérique latine.

Voilà que le Super Loco est de retour à temps pour ensoleiller nos journées d’hiver, cette fois dans un local coloré caché dans la ruelle derrière le nouveau Fugazzi Presto, dans le Mile End.

Au menu, des empanadas servies avec sauce pebre, condiment traditionnel chilien à base de tomate et de coriandre, des sandwichs sur pain chilien, nommés pan amasado, un pain rond plat traditionnel, et des desserts typiques du Chili comme les alfajores con dulce de leche ou cuatro leches (gâteau à l’éponge et aux quatre laits).

Absolument tout est fait maison, dont la pâte des empanadas (trois sortes sont au menu, et on peut les acheter à la douzaine) et le pan amasado, déclinés en gourmands sandwichs aux diverses garnitures (galette de bœuf, poulet, porc effiloché…).

Le Super Loco est ouvert tous les jours, dès 11 h 30. On peut commander directement sur place ou précommander par téléphone ou en ligne. La livraison est aussi offerte avec Chkplz, Uber Eats ou DoorDash.

5417, boulevard Saint-Laurent, local B (à l’arrière du Fugazzi Presto)

