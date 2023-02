Ouvert matin et soir, le Mercato Comunale souhaite rapprocher les gens qui vivent dans le quartier et ceux qui y habitent.

Parmi les aliments et boissons élaborés par la maison, on trouve notamment les vins, mis au point avec un vigneron en Sicile. À noter que le Mercato Comunale sert son propre café, qui est torréfié en Europe.

À quelques pas du restaurant Graziella dans le Vieux-Montréal, la propriétaire du même nom et ses deux complices ont ouvert un lieu tout désigné pour épicuriens.

À la fois café, épicerie et bar à vin, le Mercato Comunale – mené par Graziella Battista, Pierre Jullien et Alexandre Gagnon – se veut un lieu de rencontre pour les gens qui travaillent dans le quartier et ceux qui y habitent.

On peut s’y rendre dès 7 h 30 pour déguster café, jus d’orange frais et pâtisserie, sur place ou à emporter ; puis, le midi, le comptoir est rempli de sandwichs, pizzas, arancini, le tout fait maison. Un frigo rempli de plats prêts à manger trône aussi sur place : lasagnes, cannellonis, canard, porchetta. S’y trouvent aussi des pâtes, que les gens peuvent facilement faire cuire eux-mêmes et accompagner d’une des sauces offertes, précise Graziella.

Le côté épicerie propose plusieurs produits, dont certains qui portent la marque de la maison et qui sont mitonnés avec des produits locaux, dont la sauce tomate, le café, l’huile d’olive, des confitures, sans oublier le vin, élaboré avec un vigneron en Sicile.

Pour l’instant, les propriétaires se concentrent sur le marché, mais le bar à vin reprendra du service avec l’arrivée de la belle saison, surtout que le bâtiment est entouré d’une jolie terrasse.

Du mardi au samedi, de 7 h 30 à 19 h 30

701, rue William, Montréal