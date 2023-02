Des petits plats composent le menu, comme cette assiette de houmous et pain challah.

Le cœur battant du regroupement d’artistes En Temps et Lieu, vu au bal du Musée d’art contemporain, veille sur l’espace du Kaviar.

Il y a évidemment du caviar au Kaviar… à déguster en « caviar bumps », avec des shooters de vodka, pour les plus festifs.

Voilà la place qu’on attendait : un bar à vin digne de ce nom, en plein Quartier des spectacles, où s’accrocher les pieds pour un verre ou plus si affinités.

Situé dans le Central, offrant la vue sur la jolie esplanade Tranquille, Kaviar bénéficie d’un emplacement privilégié.

Idée du restaurateur Dominic Laflamme (Heirloom Pizzéria, État-Major), le bar à vin peut compter sur le talentueux duo de sommeliers composé de Steve Beauséjour et de Catherine Fabi pour garnir sa carte à boire, remplie de belles et bonnes trouvailles en importation privée (avec un petit penchant pour le vin nature), dont quelques perles québécoises au travers, dont les cuvées du Vignoble La Bauge, projet de Beauséjour.

Grâce à l’achat de rutilantes machines permettant de garder stables des bouteilles ouvertes, les clients peuvent bénéficier d’une large sélection au verre – et même du champagne !

On ne fait pas que boire ici puisqu’une variété de petits plats est offerte : houmous et pain challah, légumes et aïoli, gougères au gruyère, cocktail de crevettes, œufs garnis, pressé de foie gras…

Le caviar est évidemment de la partie sous sa forme classique ou en « bumps », à faire descendre avec un shooter de vodka bien froide.

Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir

30, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal