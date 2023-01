C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre — ou non — sous la dent.

Le prêt-à-manger selon Cook it

Bien connue pour son offre de repas prêts à cuisiner, l’entreprise Cook it a lancé il y a quelques mois une nouvelle offre de prêt-à-manger pour faciliter l’heure du souper (ou du dîner !), rendue possible grâce à l’acquisition d’une nouvelle usine. C’est le chef Martin Patenaude (anciennement pour Le Choix du Président) qui signe les recettes se réchauffant au micro-ondes dans leur contenant, en deux minutes seulement. Toute la famille a apprécié les plats, sains et savoureux, sans produits chimiques ajoutés : lasagne, poulet ou tofu général tao… À ces classiques s’ajoutent des recettes variant avec les saisons. Se conserve environ quatre jours au frigo et peut se congeler.

Cook it

Prix variant selon la formule d’abonnement choisie, à partir de 13,16 $ la portion, livraison gratuite avec commande de 40 $ et plus dans les zones admissibles

Du surgelé signé Joe Beef

PHOTO FOURNIE PAR METRO Le bœuf au poivre est un des quatre plats surgelés signés Joe Beef offerts dans les épiceries Metro depuis l’automne.

À l’automne, Metro a commencé à commercialiser des plats surgelés signés Joe Beef, projet qui avait pris forme au creux de la pandémie, tandis que les salles à manger étaient fermées et que les restaurants mangeaient leurs bas. Un repas de lancement s’est tenu au McKiernan. On y a servi en format familial et en version légèrement rehaussée les quatre plats de la gamme : porc à la normande, bœuf Mississippi, bœuf au poivre et macaroni au fromage. La salle remplie de fines bouches s’est régalée. Les plats de bœuf ont eu un peu moins de succès à la maison, auprès d’une fine bouche de 15 ans qui trouvait la purée de pommes de terre un peu farineuse, mais on peut néanmoins affirmer que les recettes de Frédéric Morin se traduisent plutôt bien en surgelé. Avec un peu de moutarde Joe Beef en plus, c’est un repas d’hiver vite fait, bien fait !

Joe Beef

Prix : 9,99 $ pour 300 g, offert chez Metro

Un « thon » végétal réussi

PHOTO FOURNIE PAR GUSTA Le nouveau thon végétal de Gusta

En matière de propositions véganes qui imitent des mets carnivores — du fauxmage à la boulette Beyond Meat —, il y a souvent plus de « bof » que de « wow ». Bien connue dans ce domaine avec ses saucisses et autres produits à base de plantes, l’entreprise montréalaise Gusta offre un effort probant avec son nouveau thon végétal. La texture est vraiment similaire, et le goût se rapproche plutôt bien de celui du poisson. On aime aussi la courte liste d’ingrédients du produit et sa haute teneur en protéines (18 g par portion, soit la moitié d’un paquet), grâce à l’incorporation de protéine de soya texturée et de haricots blancs. Oignon déshydraté, extrait de levure et algues ajoutent saveur et salinité à l’ensemble.

Gusta

Végane, sans OGM et fabriqué au Canada

Prix : 5,49 $ (260 g), offert chez Metro, Avril, sur Lufa et dans plusieurs autres points de vente

Un février « sec » qui a du pep !

PHOTO VINCENT CASTONGUAY, FOURNIE PAR CLUB KOMBUCHA La gamme Club Sélect : le gamay et le chardonnay

Vous avez décidé de faire le Défi 28 jours sans alcool du mois de février de la Fondation Jean Lapointe ou vous cherchez tout simplement des options non alcoolisées festives et délicieuses ? Après une première édition qui a dû être retirée des tablettes l’an dernier (sa haute teneur en gaz carbonique la rendant… explosive !), Club Kombucha persiste et lance de nouveau son duo Club Sélect, avec succès cette fois. En plus d’être franchement bon, le produit fait dans le surcyclage alimentaire : les cultures de kombucha sont macérées avec des marcs de raisins du vignoble québécois Joy Hill (chardonnay pour le « blanc » et gamay pour le « rouge ») et du jus de raisins moche (vert ou rouge) de Loop Mission. Plus perlant qu’effervescent, le produit au goût subtil et délicat a été pensé pour plaire aux amateurs de vin nature et vient dans une belle bouteille en verre. Alors, vous prendrez un blanc acidulé ou un rouge léger ?

Club Sélect

Prix : 52 $ pour 4 bouteilles (en ligne) ou 13 $ la bouteille chez Metro, Lufa et dans d’autres points de vente. Club Kombucha propose aussi une Caisse février de 28 canettes au prix de 75 $ (en ligne)