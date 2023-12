Fort populaire dans les îles de l’océan Indien, le rhum arrangé se marie aux saveurs d’ici grâce à la jeune entreprise de Québec Arrange Toi. Une boisson festive et ensoleillée à découvrir pour apporter un peu de chaleur à l’hiver. Survol en trois questions.

Qu’est-ce que le rhum arrangé ?

PHOTO FOURNIE PAR ARRANGE TOI Il faut laisser macérer le rhum et les ingrédients environ un mois.

« C’est le fait de mélanger des ingrédients avec du rhum blanc, puis de laisser macérer », explique Florian Lecrux, créateur d’Arrange Toi. Après environ un mois d’attente, il en résulte « une explosion de saveurs » qu’on peut déguster sur glace, en cocktail ou avec du soda. L’entrepreneur de Québec propose cinq recettes fort originales composées notamment d’épices, d’herbes et de fruits déshydratés. Le tout dans de jolies bouteilles transparentes auxquelles il ne reste plus qu’à ajouter du rhum (ou une autre boisson alcoolisée, si on le désire).

Comment est née Arrange Toi ?

PHOTO EMILIE DUMAIS, FOURNIE PAR ARRANGE TOI Florian Lecrux, d’Arrange Toi

Florian Lecrux a eu un véritable coup de cœur pour le rhum arrangé lors de vacances à l’île de La Réunion il y a une dizaine d’années. « Je suis tombé en amour avec toutes ces saveurs », résume ce Français d’origine qui est également enseignant en soins infirmiers. Au fil des ans, il a développé de nombreuses recettes de rhum arrangé. « Très satisfait » de celles-ci, il a eu envie de faire partager ses découvertes. Arrange Toi est née il y a environ un an. Depuis le printemps, Florian Lecrux a participé à différents marchés dans la région de Québec pour faire goûter ses produits. Il est d’ailleurs au Grand marché de Québec jusqu’au 24 décembre.

Quelles sont les recettes offertes ?

PHOTO FOURNIE PAR ARRANGE TOI Arrange Toi propose cinq recettes.

Lorsqu’on pense à l’île de La Réunion, on imagine des goûts exotiques. Si Arrange Toi propose bel et bien un mélange qui allie des arômes ensoleillés, comme l’ananas, la vanille et la noix de coco, la sélection met aussi de l’avant les goûts et les ingrédients d’ici. Croustade aux pommes, Forêt boréale et Rougeurs du Québec (dans lequel on retrouve des canneberges, des fraises et des framboises) comptent parmi les rhums arrangés de Florian Lecrux. Les produits sont offerts en ligne et dans quelques points de vente dans la région de Québec.