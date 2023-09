Saviez-vous qu'il se fait désormais de plus en plus de vins québécois au nord du 48e parallèle ? Pendant ce temps, dans Bellechasse, un duo de frères produit les envoûtantes cuvées de Clos sur-Vivant et, plus près de Montréal, deux autres frangins sont derrière les plaisants pinards de Mâsson-Villages.

Les Roy du vin québécois ! PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les frères Simon et Mathieu Roy, de Mâsson-Villages, sur la terrasse du Café Lézard, rue… Masson ! Il n'y a non pas une, mais DEUX paires de frères Roy qui font du vin au Québec. Et pas n’importe quels vins : les envoûtantes cuvées de Clos sur-Vivant et les plaisants pinards de Mâsson-Villages. Lisez l'article de la journaliste Ève Dumas

Faire du vin au nord du 48e parallèle PHOTO KARYNE DUPLESSIS-PICHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Le tout jeune vignoble des Battures, à Saint-Fulgence L’été est court au nord du 48e parallèle. Les conditions climatiques extrêmes n’empêchent toutefois pas la vigne de se multiplier sur les rives du lac Saint-Jean et du fjord du Saguenay. Pas de doute, ils sont de plus en plus nombreux à croire au terroir du Nord, comme l’a constaté sur place notre collaboratrice, qui a rencontré deux producteurs passionnés. Lisez l'article de notre collaboratrice Karyne Duplessis-Piché

Jason Priestley, de Beverly Hills à la vallée de l’Okanagan PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jason Priestley L’acteur canadien Jason Priestley, célèbre Brandon Walsh de la série Beverly Hills 90210, s’est associé à son ami l’animateur Terry David Mulligan et au viticulteur Michal Mosny pour créer Q & A, un vin de grande qualité qui vient de la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique. Le 8 septembre dernier, ils étaient de passage à Montréal et nous les avons rencontrés (et avons goûté leur vin !). Lisez l'article de la journaliste Olivia Lévy

Les vins de la semaine PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Bernard et Benoît Landron Coteaux d’Ancenis Esprit Détente 2022 La Loire est le plus long fleuve de France ; c’est aussi un des plus grands vignobles du pays et un des plus diversifiés. Des sols anciens du Massif armoricain à l’Ouest aux roches volcaniques de l’Auvergne en passant par la craie du Saumurois et de la Touraine, les terroirs sont très variés, tout comme la multitude de cépages qu’on y cultive. C’est aussi un haut lieu de la viticulture bio et du mouvement nature. Lisez l'article de notre collaboratrice Véronique Rivest