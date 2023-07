Les vins de la semaine

Je le répète sans cesse : le taux d’alcool d’un vin n’a rien à voir avec sa qualité. En voici deux autour de 11 % qui sont très qualitatifs, en plus d’offrir beaucoup de plaisir et d’authenticité, dans des styles très différents. Et un troisième plus puissant, mais harmonieux, où l’alcool est parfaitement intégré. Plus que tout, c’est l’équilibre qui compte !