Je le répète sans cesse : le taux d’alcool d’un vin n’a rien à voir avec sa qualité. En voici deux autour de 11 % qui sont très qualitatifs, en plus d’offrir beaucoup de plaisir et d’authenticité, dans des styles très différents. Et un troisième plus puissant, mais harmonieux, où l’alcool est parfaitement intégré. Plus que tout, c’est l’équilibre qui compte !

Abordable : un grüner veltliner de choix

Fred Loimer fait partie des meilleurs vignerons d’Autriche. Il a repris le domaine familial en 1997, dans la région du Kamptal, au nord-ouest de Vienne. Le vignoble s’est converti à la biodynamie en 1996 et, depuis, les vins ne cessent de gagner en qualité. La gamme de vins produite est large – le domaine compte près de 80 hectares –, mais tous sont élaborés avec le même soin. Son grüner veltliner d’entrée de gamme représente donc un très bon rapport qualité-prix. Un joli nez s’ouvre sur des arômes de poire, de pêche, d’herbes et d’épices. La bouche est ronde, épicée, mais fait preuve de tonus grâce à une acidité fraîche. Même la finale est digne de mention avec des notes salines qui l’étirent. Très bien fait, et tout à fait représentatif du grüner veltliner de Basse-Autriche. Poissons frits, légumes verts, salade de lentilles.

Weingut Loimer Lois Grüner Vetliner Niederösterreich 2022, 20,25 $ (11990492), 11,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Découverte : vent de fraîcheur

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Schmitt Frei Körper Kultur Weiss 2022

Bianka et Daniel Schmitt sont la quatrième génération à la tête du vignoble familial dans la Hesse rhénane, où ils cultivent 16 hectares de vignes en biodynamie. Cette importante région viticole qui s’étire au sud de Mainz, qui a produit sa part de vins industriels, est aujourd’hui une des plus dynamiques au pays, véritable pépinière de domaines en bio et biodynamie. Le Frei Körper Kultur Weiss est, comme ces changements qui sont opérés dans la région, un vent de fraîcheur. Sec, très léger, pimpant, et vraiment amusant. Le nez est charmeur avec des notes de sureau, de fleurs d’oranger, d’agrumes et d’ananas. Leste et très frais, avec une légère mâche tannique qui ajoute un peu de relief. Du vin nature dans toute sa simplicité, très bien fait et surtout délicieux. À déguster avec un paquet d’amis.

Schmitt Frei Körper Kultur Weiss 2022, 27,10 $, 1 L (14504939), 11 %, bio

Garde : à boire

Classique : un viognier bien maîtrisé

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Guigal Côtes du Rhône 2022

Le viognier est un cépage très aromatique, avec une acidité modérée, comme le gewurztraminer. Comme ce dernier, il peut donner des vins lassants, pommadés. C’est un cépage difficile à cultiver et à vinifier, mais lorsqu’il est bien maîtrisé, il donne des vins au caractère très distinct. C’est le cas ici avec le Côtes du Rhône blanc de la Maison Guigal, où le viognier représente 60 % de la cuvée, complété de roussanne, marsanne, clairette, bourboulenc et grenache blanc. On y retrouve tout le charme du viognier, sans aucun excès. Un nez très aromatique offre des notes d’orange, de pêche, de jasmin et de muguet. La bouche est étoffée, épicée, relevée par des amers nobles qui lui confèrent de la fraîcheur. Très harmonieux, c’est un vin fait pour la table. À essayer avec bisque ou guédille de homard, tajine poulet et abricot, macaroni au fromage.

Guigal Côtes du Rhône 2022, 22,15 $ (290296), 14 %

Garde : 1 ou 2 ans