On estime qu’il y aurait près de 10 000 cépages cultivés dans le monde. Vous pourriez donc goûter un vin d’un cépage différent chaque jour pendant près de 30 ans ! Et nous sommes dans un marché où la variété est grande, alors profitez-en et explorez. Cette semaine, des cépages espagnol et italien à découvrir… et un chardonnay tout à fait classique, idéal pour accompagner le crabe !

Classique : compagnon pour le crabe

Les vins de l’appellation Petit Chablis sont issus de terroirs souvent plus élevés, plus froids, aux sols différents de ceux de Chablis. Dans le passé, ils avaient parfois plus de mal à arriver à pleine maturité. Aujourd’hui, l’appellation offre souvent des vins d’un bon rapport qualité-prix, surtout quand on compare avec le reste de la Bourgogne ! Et surtout chez les vignerons qui cultivent leurs vignes avec grand soin, comme au Domaine Mauperthuis, en conversion bio et biodynamique. Issu d’un millésime solaire, leur Petit Chablis est mûr, mais parfaitement équilibré et typique des vins de la région. Le nez, fin, s’ouvre sur des arômes de crème, de poire, de pêche et d’amande. La bouche est ronde et caressante, portée par une acidité fraîche et une minéralité caillouteuse. Des notes fumées, comme de silex, se développent en finale. Tout indiqué pour le crabe et le homard !

Domaine de Mauperthuis Petit Chablis 2020, 24,95 $ (15074571), 13 %

Garde : 2 ou 3 ans

Abordable : du volume de qualité à bon prix

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Sumarroca Il·logic Penedès 2022

Le domaine Sumarroca, un des plus importants du Penedès, cultive près de 470 hectares de vignes. Preuve qu’on peut être gros et bien travailler : tout le domaine est conduit en bio depuis 2018. Un certain volume permet aussi des économies d’échelle et la possibilité de produire des vins à prix abordables. Le xarel-lo est probablement le cépage le plus prisé pour l’élaboration de vins blancs secs dans la région. Un peu comme le chardonnay, il produit des vins peu fruités, mais qui s’imprègnent facilement de leurs terroirs. L’Il·logic de Sumarroca est une belle introduction au cépage. Le nez est délicat, avec des notes d’agrumes, d’herbes, de poire et de fenouil. Léger et très sec, il offre une matière mûre, avec une certaine rondeur, rehaussée de notes d’agrumes et salines. Simple, mais bien ficelé et authentique. Sushi, salade de crevettes, acras de morue.

Sumarroca Il·logic Penedès 2022, 18,20 $ (15115901), 12,5 %, bio

Garde : à boire

Découverte : belle introduction aux vins des Pouilles

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Rivera Violante Nero di Troia Castel Del Monte 2019

Le cépage nero di Troia est originaire des Pouilles, le talon de l’Italie, où il est presque exclusivement cultivé dans la partie septentrionale. Cépage très qualitatif, il peut donner des vins puissants, aux tanins imposants. La cuvée Violante de Rivera se veut plutôt une expression fraîche et approchable, élaborée avec de courtes macérations et un élevage en cuve de béton. Le nez est tout de même chaleureux, avec des notes de liqueur de mûres, de terre noire et d’épices. Très sec, le vin est d’une puissance modérée, accentuée par des tanins fermes, mais il reste aussi tonique grâce à une acidité fraîche et une impression minérale qui perdure en finale. Une très belle introduction au nero di Troia, et aux vins des Pouilles, à prix très raisonnable. Parfait pour les premières grillades au barbecue ! Servir légèrement rafraîchi.

Rivera Violante Nero di Troia Castel Del Monte 2019, 18,25 $ (14788134), 13 %

Garde : 2 ou 3 ans