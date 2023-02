Le rouge, couleur de la Saint-Valentin, est aussi la couleur du vin qui s’agence le mieux avec le chocolat noir. Quant au chocolat blanc, il se marie très bien avec une autre couleur de la fête de l’amour : le rose. Voici des suggestions à déguster avec celui ou celle que vous aimez.

Longue promesse

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Promis Ca’marcanda 2020

Des tannins fermes, des notes de fruits noirs et une persistance épatante, ce rouge de Toscane sera la vedette de la soirée, servi avec une bavette de bœuf ou un magret de canard nappé d’une sauce au chocolat. Il sera toutefois encore meilleur dans 10 ans. Pourquoi ne pas saisir l’occasion et l’offrir en se promettant de l’ouvrir ensemble en 2033 ? Le domaine Ca’marcanda est la propriété de la famille Gaja. Celui qu’on surnomme « le roi du Barbaresco », Angelo Gaja, est sorti de son Piémont natal dans les années 1990 et a planté plus au sud, près de la mer, à Bolgheri. Sa cuvée Promis est un assemblage de syrah, de merlot et de sangiovese. Le soleil de la Toscane, la fraîcheur de la mer et le savoir-faire de Gaja, tout est réuni.

Promis Ca’marcanda 2020, 62,25 $ (14406503), 13,5 %

Rompre la routine

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Hippie Love Tinto 2020

Une belle étiquette ne signifie pas que le vin sera bon, mais le look et le nom de ce vin argentin alimenteront assurément les discussions. Hippie Love est élaboré à base du cépage El país. Cette variété de raisin aurait été apportée d’Espagne jusqu’en Amérique du Sud par les conquistadors au XVe siècle. Il se trouve aussi au Mexique, au Chili et en Argentine et selon la région où il est récolté, ce cépage porte différents noms. Dans cette bouteille, El país est vinifié par Ernesto Catena, fils du très connu producteur argentin Nicola Catena. Contrairement à son père, qui s’est donné comme mission de produire des malbecs haut de gamme, Ernesto s’amuse à vinifier différents cépages dans différentes régions d’Argentine. Sous la robe translucide de ce vin, les arômes de framboises, de fleurs sauvages et d’épices douces remplissent le verre. L’attaque juteuse accompagnera à merveille une fondue chinoise.

Hippie Love Tinto 2020, 22,75 $ (14917899), 13 %, bio

Passe-partout

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Raventos i Blanc De Nit Conca del Riu Anoia 2020

Ce vin effervescent rosé permet de sortir le grand jeu, sans y laisser sa chemise. Élaboré en Catalogne par le domaine Raventos, il réunit les variétés de raisins locales (xarello, parellada, macabeo et monastrell), tout en s’inspirant des façons de faire d’un grand champagne. Après un élevage sur lies de 18 mois, les bulles se fondent dans une bouche fruitée, florale et subtilement saline. En plus d’être délicieuse, cette bouteille possède plusieurs atouts. D’abord, elle est très polyvalente : elle accompagnera les entrées de saumon, le plat de sushi et même la salade de fruits au dessert servie avec une tarte au chocolat blanc et framboise. Ensuite, elle se démarque par l’engagement de son producteur dans la protection de l’environnement. Et enfin, sous la barre des 30 $, c’est un bon coup !

Raventos i Blanc De Nit Conca del Riu Anoia 2020, 28,75 $ (12097954)