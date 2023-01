Lorsque je vous propose mes suggestions, je dois malheureusement laisser de côté certains vins pour diverses raisons. Je profite de la nouvelle année pour vous présenter quelques vignerons et régions viticoles que j’aime beaucoup, mais dont la production n’est pas assez grande pour que je puisse les mentionner régulièrement.

Le Québec

Si on m’avait dit il y a 20 ans que des vignerons québécois vendraient toute leur production en quelques heures, je n’y aurais jamais cru. Quel chemin parcouru ! On élabore aujourd’hui de nombreux vins dont on peut être très fiers, d’une qualité sans reproche et, surtout, d’une authenticité qui nous réjouit. Et l’esprit ouvert et collaboratif de nos vignerons, les mieux établis comme les nouveaux venus, nous réjouit tout autant et promet un très bel avenir. L’excuse est parfaite pour partir à la découverte des vignobles québécois l’été prochain !

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @TRESPRECIEUXSANG Les premiers vins de Très-Précieux-Sang sont vendus dans une trentaine de restaurants.

Parmi les plus récents domaines, deux à découvrir : Très-Précieux-Sang, à Bécancour (inscrivez-vous à son infolettre pour savoir quand les prochains vins seront mis en vente), et le Domaine Oak Hill, à Melbourne (vous trouverez une liste des points de vente sur le site).

L'Espagne

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Envinate Benje Red Ycoden-Daute-Isora 2020

Pas une région, tout le pays !

J’ai longtemps eu une histoire d’amour et de haine avec l’Espagne. D’amour, parce qu’au même titre que la France ou l’Italie, le pays regorge de magnifiques terroirs et jouit d’un riche patrimoine ampélographique. De haine, parce que pendant très longtemps, il en a tiré des vins commerciaux et sans âme. Aujourd’hui, l’Espagne viticole est incroyablement dynamique et ne cesse de nous surprendre. Des îles Canaries aux îles Baléares en passant par La Manche et la Galice, chaque coin du pays recèle de véritables pépites viticoles qui sont aujourd’hui revalorisées par de nouvelles générations de vignerons, pour notre plus grand plaisir : anciens terroirs, cépages et traditions à découvrir.

Les vins d’Envinate, de Bernabeleva et de Comando G font tous partie de cette nouvelle vague espagnole. Surveillez leurs arrivages à la SAQ.

Touraine et Anjou, en France

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Catherine et Pierre Breton Bourgueil Cuvée Trinch Épaulé Jeté 2020

Entre les deux mon cœur balance. La pureté cristalline des chenins de Montlouis ou l’intense minéralité des chenins de Savennières ? Et les nombreuses déclinaisons entre les deux. Les vignobles de Touraine et d’Anjou donnent naissance à de superbes chenins blancs, aux expressions distinctes au gré des terroirs. Le cabernet franc n’est pas en reste : de Chinon à Saumur, et tout autour, on en tire de réjouissants vins de soif comme de grands vins de garde. Et que dire des délicieux vins de grolleau à siffler entre amis. Bref, les styles sont nombreux, et les vignerons consciencieux, qui élaborent des vins nature droits et bons, le sont encore plus.

Voici deux références, des vignerons qui élaborent d’authentiques vins de terroir, en blanc comme en rouge, qui sont source de beaucoup de plaisir : Domaine Catherine et Pierre Breton en Touraine, et Mathieu Vallée au Château Yvonne en Anjou.

Itata et Bío Bío, au Chili

PHOTO TIRÉE DU SITE DE RÉZIN Rogue Vine Grand Itata Tinto

La vigne est cultivée au Chili depuis le XVIe siècle. Mais c’est dans les années 1980 et 1990 que le vin chilien a fait son apparition sur les marchés étrangers. Tout était alors centré sur le cabernet sauvignon et les régions à proximité de Santiago. Et pourtant, à plus de 400 km au sud de la capitale, dans les régions d’Itata et de Bío Bío, un très vieux patrimoine viticole subsiste, vestige des premiers siècles de viticulture, avec certaines des plus vieilles vignes au pays et plusieurs des cépages introduits par les premiers colons européens. Aujourd’hui, on y trouve une pépinière de vignerons talentueux qui s’évertuent à valoriser ce riche patrimoine, avec une vision très naturelle du vin.

Deux têtes d’affiche de la région sont Leo Erazo de Rogue Vine (vins offerts par l’entremise de l’agence RéZin) et Roberto Henriquez (par l’agence Dame-Jeanne).

Rheinhessen, en Allemagne

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Alexander Gysler Weissburgunder Rheinhessen 2021

La Hesse rhénane (Rheinhessen en allemand) a longtemps souffert d’une réputation peu glorieuse : c’est la région d’origine des infâmes liebfraumilch. Mais en 30 ans, elle a connu une véritable renaissance et est aujourd’hui une des régions les plus dynamiques grâce à de nouvelles générations qui ont abandonné le volume au profit de la qualité. Plusieurs d’entre eux sont des pionniers de la viticulture en bio et en biodynamie. L’offre de vins de qualité s’est multipliée : des vins frais et juteux pour une consommation courante, à certains des plus grands rieslings et pinots noirs du pays.

Certains domaines qu’on trouve à la SAQ (mais toujours en petites quantités, il faut rester à l’affût !) : Wittmann, BD Schmitt, Alexander Gysler, Thörle et Kühling-Gillot, pour la crème de la crème.