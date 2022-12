Brigaldara Valpolicella Superiore Ripasso 2019

Équilibre et buvabilité avant tout

Le mot d’ordre chez la famille Cesari est l’élégance. Alors que les vins de type Amarone et Ripasso sont des vins charnus et puissants, chez Brigaldara on recherche avant tout l’équilibre et la buvabilité. Et leurs vins sont la meilleure preuve que les deux peuvent cohabiter !