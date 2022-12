Le mot d’ordre chez la famille Cesari est l’élégance. Alors que les vins de type Amarone et Ripasso sont des vins charnus et puissants, chez Brigaldara on recherche avant tout l’équilibre et la buvabilité. Et leurs vins sont la meilleure preuve que les deux peuvent cohabiter !

Les vins Ripasso sont des vins de Valpolicella qu’on « repasse » sur les lies d’Amarone, apportant ainsi au vin plus de richesse, d’alcool et de structure. Celui-ci en offre tout le charme sans tomber dans la lourdeur. Un très joli nez s’ouvre sur la cerise, avec des accents d’amande, de noyau de cerise, de tabac, de cacao. Sec, il est complexe et savoureux en bouche, avec beaucoup de fraîcheur et des tanins modérés, fins, chocolatés, encore fermes. À déguster avec des viandes rouges braisées, du gibier, un magret de canard aux cerises, un risotto aux champignons.

Brigaldara Valpolicella Superiore Ripasso 2019, 21,35 $ (14477977) 14,5 %

Garde : 4 à 6 ans