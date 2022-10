Connaissez-vous les vins allemands ?

L’Allemagne est l’un des plus grands producteurs de vin d’Europe. Elle arrive au quatrième rang après l’Italie, la France et l’Espagne. Pourtant, peu de ses vins sont exportés au Québec. La raison ? Les cuvées industrielles et sucrées commercialisées dans les années 1990 ont nui à son image. Heureusement, les temps changent et leurs goûts aussi. Voici cinq questions et autant de suggestions afin de redécouvrir le pays et sa riche tradition viticole.