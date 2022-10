Fondé en 1849, Yalumba est un domaine familial emblématique d’Australie. Pionnier et chef de file du développement durable, il était le premier à planter et à élaborer du viognier, et en a fait une spécialité.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Celui-ci est une excellente initiation au cépage. Parfois très exubérant, ce Yalumba The Y Series Viognier South Australia 2021 fait preuve ici de plus de retenue. Un joli nez, fin et fruité, s’ouvre sur des notes d’agrumes, de pêche, de fleur d’oranger, avec une délicate note de crème pâtissière. En bouche, le vin est sec, riche et rond, mais sans lourdeur grâce à de jolis amers qui apportent contraste et fraîcheur. Des notes florales et épicées se développent en bouche, mais sans être entêtantes. Une version plus simple et légère du viognier, à essayer avec un poisson au gingembre ou avec une salsa aux pêches.

Yalumba The Y Series Viognier South Australia 2021, 15,50 $ (11133811), 13,5 %

Garde : 1 ou 2 ans