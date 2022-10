La cuvée Ouvrage, de l’excellent Domaine des Huards, est un assemblage de 85 % de pinot noir et 15 % de gamay.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

À l’ouverture, elle est singulière au nez, avec un peu d’acidité volatile et l’impression d’un vin trop évolué. Mais quelle belle matière en bouche ! Un fruit mûr lui confère une texture soyeuse, portée par une acidité fraîche, puis des tanins modérés, très fins, s’égrènent sur une longue finale. Le lendemain, le vin s’est complètement ouvert et offre un nez affriolant de cerise et de framboise, avec de délicates notes florales et épicées, et beaucoup d’éclat. La bouche est toujours aussi veloutée, fine et harmonieuse. Un passage en carafe d’une heure ou deux est idéal. À déguster avec un magret de canard aux cerises, une caille rôtie, des champignons sauvages.

Domaine des Huards Ouvrage Cheverny 2016, 38,50 $ (14302042), 13 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans