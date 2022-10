Le climat chaud et sec de la Sicile lui a longtemps valu d’être l’usine à vin de l’Italie. Aujourd’hui, c’est une des régions viticoles les plus dynamiques.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

On redécouvre ses terroirs historiques et ses cépages indigènes. Le frappato est un cépage à peau mince ; il ne donne donc pas des vins très colorés ni très tanniques. Par contre, ils sont souvent aromatiques et fruités, avec des notes florales distinctes.

Celui de Biscaris, petit domaine familial du village d’Acate dans le sud-est de l’île, a un nez parfumé, plein de fruit mûr, rehaussé de notes florales. La bouche est suave, tout en fruit, avec beaucoup de fraîcheur et de légers tanins crayeux qui apportent relief et structure. Sec, plutôt léger, avec du grain à la texture, il sera au mieux servi frais et accompagnera antipasti, légumes grillés, pâtes saucisse et rapini.

Biscaris Frappato Terre Siciliane 2020, 23,20 $ (12848826), 13 %

Garde : 1 ou 2 ans