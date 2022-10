Le temps des vendanges

La viticulture nordique de Véronique Lemieux

Intéressée par les recherches du « vigneron pastoral » Darek Trowbridge, « vedette » de ce numéro vin, Véronique Lemieux nous a accompagnés en Californie pour le rencontrer. Et bien que sa réalité nordique soit très différente de celle du Sud, cette chercheuse et néovigneronne en est revenue plus motivée et convaincue que jamais de l’urgence d’agir et de pratiquer une viticulture bienfaisante.