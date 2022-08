La guerre en Ukraine a des impacts jusque dans le verre des amateurs de vin. En fait, c’est le verre lui-même qui coûte plus cher. Selon le fabricant Maximilian Riedel, cette hausse est loin d’être terminée.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Fondée en Autriche en 1756, l’entreprise familiale Riedel a traversé de nombreuses crises au fil des siècles. Selon le président Maximilian Riedel, qui représente la 11e génération, les enjeux actuels sont plus complexes et inquiétants que jamais.

« L’industrie du verre, les bouteilles comme les coupes, dépend en grande partie de la Russie, explique M. Riedel au téléphone. Avec la guerre en Ukraine, la situation est insoutenable. »

Pour produire du verre, il faut de la potasse. Cette matière première est désormais difficile à acheter et plus chère, puisque les géants de la verrerie s’approvisionnent en Ukraine. La situation se corse également à cause de la hausse du coût de l’énergie : en effet, les producteurs européens s’approvisionnent en gaz auprès de la Russie. Avec les restrictions imposées au pays, son prix a bondi considérablement.

À ces enjeux s’ajoutent les problèmes de logistique et de transport. Résultat : une fois sur les tablettes des magasins, les verres coûtent plus cher, beaucoup plus cher.

Par exemple, une flûte à champagne de la gamme Performance de Riedel se vendait en moyenne 34 $ l’unité en décembre 2021. Cette même coupe se détaille désormais à 44,50 $. Et il n’y a pas que les amateurs de vin qui soient pénalisés. Les amoureux du Tom Collins ou du Gin Fizz ont vu le prix du verre Highball passer de 23 $ pour une boîte de deux en mars 2021 à 35 $.

À Montréal, le propriétaire de la boutique spécialisée Alambika, Jean-Sébastien Michel, a constaté une hausse importante, entre 20 et 40 %, chez tous les fabricants de verre. Idem pour Julie Montreuil, directrice de la boutique Vinum Grappa, à Québec.

Si cette augmentation fait mal aux consommateurs, elle frappe de plein fouet les restaurateurs, note Jean-Sébastien Michel.

« Ils utilisent beaucoup de verres et ils en brisent beaucoup, explique M. Michel. Avec la pression de mettre de beaux verres sur les tables, ça devient une dépense considérable. »

Une dépense considérable et parfois un achat impossible à réaliser. C’est le cas des verres Zalto. La popularité de la marque autrichienne et la pénurie de matières premières ont causé une pénurie de ces prestigieux verres.

Investir maintenant

Puisque le verre est essentiel pour la dégustation — peu importe la boisson —, comment limiter son coût ? Maximilian Riedel et Jean-Sébastien Michel sont unanimes : il vaut mieux les acheter maintenant.

Les prix ne vont pas baisser. Maximilian Riedel, à propos des verres

Chez Alambika, le spécialiste conseille d’investir dans des verres de qualité, plus durables, et de privilégier un seul type de coupe plutôt que d’acheter une multitude de formats différents. De cette manière, il est plus facile d’avoir une uniformité sur la table et on s’assure de pouvoir les retrouver plus facilement en magasin.

Lorsqu’il est bien choisi, le verre peut également avoir plusieurs usages. « Il peut aussi servir pour la bière ou pour le spritz », précise Jean-Sébastien Michel.

Pour ce faire, une contenance comprise entre 350 et 400 ml est idéale. Le gobelet est ainsi assez grand pour aérer le vin en le faisant tourner et assez petit pour que l’effervescence d’un vin mousseux ne s’estompe pas trop rapidement.

Autre aspect important lorsqu’on choisit un verre universel : la tige. Si les verres sans pied sont pratiques pour boire de l’eau et d’autres boissons, ils sont fortement déconseillés pour le vin, car en les tenant, on réchauffe le contenu.

De plus, pour que les verres résistent plus longtemps, il faut avoir la bonne technique pour les essuyer.

« Il ne faut jamais les tenir par la tige quand on les essuie, conseille Jean-Sébastien Michel. Ni mettre sa main au complet dans le globe. »

La majorité des boutiques spécialisées offrent également des rabais lorsque les verres sont achetés en boîte, de six par exemple, plutôt qu’à l’unité. C’est un bon truc pour économiser.

