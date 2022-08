Bord de Méditerranée, collines verdoyantes de Toscane, majestueuses Dentelles de Montmirail : les paysages du vin sont nombreux et ne se ressemblent pas. Ils laissent leur empreinte sur ce qu’on boit, mais contribuent aussi au plaisir de la dégustation. J’imagine toujours les lieux qui ont vu naître les vins que je goûte. Leur beauté ajoute au plaisir, ainsi qu’à la compréhension des produits, intimement liés à leur environnement.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Tel un bord de mer

Le cépage piquepoul, tout comme le pinot ou le grenache, se décline en trois couleurs : noir, gris et blanc. Originaire du Vaucluse, c’est un très vieux cépage dont la première mention remonte à 1384. Permis en assemblage dans plusieurs appellations du sud de la France, y compris à Châteauneuf-du-Pape, il se distingue comme cépage unique dans le Picpoul de Pinet, tout près de Sète, sur la côte méditerranéenne. Discret au nez et peu fruité, celui-ci présente des notes salines et de coquillages, typiques de ce terroir fortement influencé par la mer. En bouche, le vin est léger, tout en fraîcheur, avec des notes d’agrumes, un certain grain à la texture, et toujours cette délicate impression saline. Un vin sur mesure pour laisser briller les saveurs des produits frais de la mer : huîtres, crabe, sashimi, poissons grillés.

La Croix Gratiot Picpoul de Pinet 2021, 19,40 $ (14726945), 12 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans

Passe-partout et hyper savoureux

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Fattoria di Sammontana Chianti 2020

Un autre délicieux millésime pour ce Chianti authentique et charmant ! Le domaine cultive 13 hectares de vignes en bio (et encore plus d’oliviers) dans les collines de Toscane, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Florence. Un travail impeccable à la vigne et au chai, avec des pratiques biodynamiques et peu interventionnistes, donne des vins francs et gourmands, plein de vitalité. Leur « petit » Chianti est le vin italien de tous les jours par excellence. Très sec et hyper savoureux, avec un fruit mûr et charmeur rehaussé de notes d’herbes séchées et de sous-bois. De légers tanins lui apportent juste ce qu’il faut de relief. Très passe-partout, il accompagnera un spaghetti bolognese, des aubergines au parmesan, des tomates farcies à la viande, des saucisses grillées.

Fattoria di Sammontana Chianti 2020, 21,95 $ (14203870), 13 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans

Une grande réussite !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine La Ferme Saint Martin Les Terres Jaunes Beaumes-de-Venise 2019

Le premier vin de Thomas Jullien que j’ai goûté, l’an dernier, a été un coup de foudre. Il était tout en éclat et en gourmandise, très fin et d’un excellent rapport qualité-prix. Tout comme celui-ci, issu à 80 % de grenache et à 20 % de syrah, cultivés près de la commune de Suzette, sur les coteaux de Beaumes-de-Venise, au pied des Dentelles de Montmirail. D’une couleur violacée, il offre un nez modéré, mais qui dégage une grande impression de pureté. La bouche est toute en fruit, avec beaucoup d’éclat, accentué par une délicate acidité volatile. Des notes de garrigue, de fleurs et d’épices se mêlent au fruit. La bouche est complexe et fondue, avec une texture soyeuse. De la matière, certes, mais toute en finesse, avec une impression minérale et des tanins fins qui se pointent en finale. Pour la table : ratatouille, poulet rôti, magret de canard aux mûres.

Domaine La Ferme Saint Martin Les Terres Jaunes Beaumes-de-Venise 2019, 27,20 $ (14997462), 14,5 %, bio

Garde : de 3 à 5 ans