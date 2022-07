La France et l’Italie ont longtemps produit des quantités de vin semblables. Une année, la France est numéro un quant à la production viticole, la suivante, c’est l’Italie. Mais les bouleversements climatiques ont frappé fort en France en 2021, notamment avec des épisodes de gel dévastateurs. La production y a diminué de 19 %, ce qui risque de faire grimper les prix. Voici trois rouges français de régions différentes, qui offrent tous encore un bon rapport qualité-prix.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Charnu, mais éclatant

Le Domaine Virgile Joly se situe dans la partie nord du Languedoc, dans les collines du Larzac, à l’ouest de Montpellier. Cette cuvée, le Domaine Virgile Joly Le Joly Rouge Languedoc 2019, élaborée avec syrah, carignan, grenache et cinsault, se présente sous une couleur violacée assez intense. Le nez, très aromatique, offre des notes de fruits noirs bien mûrs, voire compotés, avec des nuances de garrigue, d’anis et de viande, le tout très harmonieux et fondu. La bouche est riche et très goûteuse, puissante, mais aussi très fraîche : l’altitude des vignobles et les sols calcaires y sont sûrement pour quelque chose. Une impression minérale ajoute aussi à la fraîcheur et prolonge la finale, où se pointent des tanins modérés, mûrs et enrobés. À servir à table, avec des viandes rouges grillées ou un tian de courgettes, aubergines et tomates.

Domaine Virgile Joly Le Joly Rouge Languedoc 2019, 19,15 $ (12879198), 14 %, bio

Garde : de 1 à 3 ans

Amateur de cabernet franc, ceci est pour vous

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Nicolas Grosbois Bourgueil Clos la Henry Monopole 2020

Quel délice que ce Bourgueil de Nicolas Grosbois ! Déjà, la couleur est pleine d’éclat ; ça ne change rien à la qualité du vin, mais ça ajoute au plaisir. Le nez est modéré, mais fin, harmonieux, fruité et appétissant, avec des notes de framboise, de cèdre, de mine de crayon. Très sec, le vin est frais et croquant en bouche, avec beaucoup d’éclat fruité, des notes de fruits rouges et de très jolies notes végétales qui ajoutent fraîcheur et complexité. Léger, il fait néanmoins preuve de tenue et s’étire sur une finale savoureuse aux tanins délicats, très fins. À servir frais, à l’apéro avec charcuteries ou légumes grillés, ou à table avec des petits farcis ou un steak frites. Que du plaisir !

Nicolas Grosbois Bourgueil Clos de la Henry Monopole 2020, 21,35 $ (14915906), 12 %, bio

Garde : à boire

Une cuvée mûre et pulpeuse

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Belle Les Pierrelles Crozes-Hermitage 2020

Crozes-Hermitage est l’une de ces appellations qui sont très vastes, et du coup aussi très hétérogènes. Il vaut toujours mieux savoir de qui on achète. On peut se fier au Domaine Belle : la qualité est toujours au rendez-vous. En 2020, la Cuvée Les Pierrelles se montre mûre et pulpeuse, mais toujours avec harmonie et beaucoup de finesse. Des arômes de mûres, de poivre blanc et de garrigue donnent le ton. Quelques notes florales et sanguines ajoutent de la complexité. Assez charnu en bouche, mais toujours fin, le vin fait preuve de fraîcheur et d’élan. Un vin de syrah mûr et complexe, mais surtout très harmonieux, qui est fait pour la table : côte de bœuf ou côtelettes d’agneau aux herbes ou à la tapenade.

Domaine Belle Les Pierrelles Crozes-Hermitage 2020, 30,50 $ (863795), 13,5 %, bio

Garde : 4 ou 5 ans