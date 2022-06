Si vous appréciez les repas à l’extérieur durant la belle saison, ne laissez pas la chaleur ruiner votre vin. Quelques degrés de trop et il devient vite lourd, indigeste. Gardez un seau rempli de glace sous la main pour y plonger votre bouteille de temps à autre. Pas besoin d’un seau en argent : une simple chaudière en plastique fera l’affaire. Et oui, le rouge aussi !

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Fraîcheur pour poissons et fruits de mer

Le Douro est reconnu comme un terroir très chaud. Surtout ici, dans le Douro Superior, la partie la plus à l’est et la plus chaude de la vallée. Mais les sols de schiste, l’élévation à 500 m et de vieilles vignes indigènes en symbiose avec le terroir permettent l’élaboration de vins blancs tout en fraîcheur. Issu de rabigato, de gouveio et de viosinho complantés, ce vin offre un nez discret d’agrumes et d’herbes avec un fruit bien mûr en trame de fond. La bouche est pimpante et fraîche, avec un délicat fruit juteux aux accents d’orange, d’ananas. Sec, plutôt léger, il accompagnera avec bonheur des poissons grillés, assortis ou non d’une salsa à la mangue, un tartare de poisson aux agrumes ou une salade de crevettes aux herbes. Et, fait rare ces temps-ci, il coûte 1,15 $ de moins qu’en 2020.

Carvalho Martins Pacto Douro 2020, 18,30 $ (14491251), 13 %

Garde : de 2 à 3 ans

Très passe-partout

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Domäne Wachau Grüner Veltliner Selection Wachau 2021

Tout est à aimer de ce vin : frais, léger, pimpant, et pratique avec sa capsule à vis. Et aussi un peu moins cher qu’avant, alors qu’il se vendait 18,95 $ en 2019. En plus, il a la gueule de l’endroit : le caractère à la fois juteux, végétal et épicé du grüner veltliner cultivé sur les rives du Danube. Des arômes de pêche bien juteuse donnent une certaine rondeur en bouche, équilibrée par des notes d’agrumes, de zestes et d’herbes, avec une pointe de poivre blanc. Frais, sec et tonique, il se prolonge sur une finale à l’impression minérale. Une parfaite introduction au cépage et à la région, il est aussi très polyvalent à table. Il accompagnera bien sûr des wiener schnitzels, mais aussi des poissons frits, un risotto aux légumes verts, une salade de courgettes au feta.

Domäne Wachau Grüner Veltliner Selection 2021, 18,45 $ (13750089), 12,5 %

Garde : de 2 à 3 ans

À la fois gourmand et profond

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Château de Coulaine Chinon 2020

C’est un de mes vins préférés de Chinon, qui est d’une constance remarquable. Cette cuvée est issue entièrement de cabernet franc provenant de plusieurs parcelles autour du château. Un vignoble exploité depuis le XVe siècle, époque de construction du château, et certifié bio depuis 1997 : le tout premier à Chinon. Il s’ouvre sur des arômes de fruits rouges et de fruits noirs, avec des accents de végétal noble, de cèdre et de mine de crayon. La bouche offre un fruit mûr et croquant, beaucoup de tonus et un équilibre irréprochable. Des tanins fins, légèrement fermes, des notes minérales prolongent la finale et le tout appelle un deuxième verre ! À servir légèrement rafraîchi avec des charcuteries, un tartare, un steak frites, des petits farcis.

Château de Coulaine Chinon 2020, 24,00 $ (14905564), 13 %, bio

Garde : de 3 à 4 ans