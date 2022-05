Voici trois vins issus de régions méditerranéennes au climat généralement chaud et sec. Des régions où les raisins se gorgent de sucre et peuvent donner des vins puissants, mais aussi parfois lourds. Ceux-ci ont un fruit et une matière bien mûrs, mais font aussi preuve d’équilibre et de fraîcheur.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Pour notre plus grand plaisir

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Château Mourgues du Grès Les Galets Dorés 2021 Costières de Nîmes

Domaine exemplaire des Costières de Nîmes, Mourgues du Grès nous offre toujours des vins d’un très bon rapport qualité-prix. Les Galets Dorés, un assemblage de grenache blanc surtout, avec un peu de roussanne et de vermentino, est de ces vins qui s’expriment surtout en bouche. Le nez est retenu, avec de délicates notes de poire et d’agrumes. En bouche, le vin est sec, ample, avec une certaine mâche, équilibrée par beaucoup de fraîcheur. De très jolis amers aux accents d’écorce d’agrumes allongent la finale. Très harmonieux, il accompagnera une brandade de morue, des crevettes en salade ou à l’orange, une guédille de homard, du poisson grillé avec huile d’olive et herbes.

Château Mourgues du Grès Les Galets Dorés 2021 Costières de Nîmes, 17,70 $ (11095877), 13,5 %, bio

Garde : de 1 à 2 ans

Viticulture exemplaire

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Els Vinyerons Lluerna Penedès 2020

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Et de moins en moins avec les changements climatiques qui présentent de nombreux défis pour les vignerons. Une chose par contre est certaine : les vieilles vignes, et des pratiques viticoles très durables, jouent un rôle important dans la capacité de celles-ci à résister aux aléas climatiques. Ce 100 % xarel-lo, issu de vieilles vignes, offre un nez au fruit sucré, résultat de températures élevées pendant la période de maturation, avec des arômes de poire très mûre, voire de fruits exotiques, et de beurre. Mais en bouche, le vin fait preuve de tension et de fraîcheur, avec de très légers tanins qui apportent du grain à la texture. Une impression minérale, crayeuse, s’étire en finale. Et la jolie couleur pêche provient d’une courte macération pelliculaire. Parfait pour du crabe ou du homard.

Els Vinyerons Lluerna Penedès 2020, 20,50 $ (14727243), 12 %

Garde : de 1 à 2 ans

En parfait équilibre

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Clavel Les Garrigues 2020 Languedoc

Un rouge à 15 % ? Pas très estival, me direz-vous. Mais l’équilibre entre puissance et fraîcheur est au rendez-vous, signe d’un bon terroir et d’une viticulture très soignée. Assemblage de grenache, de syrah et de carignan, Les Garrigues 2020 offre un nez explosif, parfumé, aux accents de violette, de framboise, de cerise, de fraise, avec quelques notes d’épices et d’anis. La bouche est riche, avec une matière caressante, une pointe de chaleur, mais aussi une fraîcheur bien présente, qui rappelle les sols calcaires dont sont issus la majorité des raisins. De légers tanins ajoutent juste ce qu’il faut de relief. Corsé, mais aussi tonique et avec beaucoup d’éclat, il est tout indiqué pour des grillades au barbecue, et pour l’agneau en particulier.

Domaine Clavel Les Garrigues 2020 Languedoc, 23,15 $ (874941), 15 %, bio

Garde : de 2 à 3 ans