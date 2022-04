Mon rapport avec les vins d’Espagne en a longtemps été un d’amour et de haine. D’amour, parce qu’au même titre que l’Italie ou la France, le pays regorge de magnifiques terroirs et de cépages indigènes. De haine, parce que pendant des années, la viticulture était axée sur une production industrielle de vins bas de gamme, plutôt que sur la valorisation des terroirs.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

La dictature de Franco au XXe siècle n’a pas aidé. Les échanges avec le reste du monde ont été limités et quand le pays est finalement sorti de son isolement, les vins simples, fruités et peu chers du Nouveau-Monde faisaient fureur. L’Espagne s’est engouffrée dans cette voie. Ont suivi d’énormes volumes de vins certes techniquement corrects, mais sans âme.

À part celle de Rioja, quelle appellation espagnole connaissiez-vous il y a 30 ans ? Même l’appellation de Cava, très connue, n’a été créée qu’en 1986…

Mais depuis quelques années, nous assistons à tout un revirement. L’Espagne est aujourd’hui l’un des pays viticoles les plus dynamiques. D’anciens vignobles abandonnés, dans des terroirs fabuleux, de vieilles vignes et des cépages locaux sont récupérés et mis en valeur.

La région du Priorat est l’une des premières à avoir profité de ce mouvement à partir des années 1980. Des vignobles vertigineux et de très vieilles vignes de grenache et de carignan y sont de nouveau travaillés pour élaborer des vins de terroir. Dans les années 1990, c’est au tour de la région de Rias Baixas, en Galice, et son cépage albariño, d’être réhabilitée après des années de culture de vins bas de gamme.

Au cours des années 2000, une nouvelle génération de vignerons s’est aventurée encore plus à l’intérieur des terres de Galice pour redécouvrir des terroirs fabuleux, abandonnés parce que trop isolés et difficiles à travailler. Ils nous ont fait découvrir les régions de Ribeiro et de Ribeira Sacra, de Valdeorras et de Monterrei, tout comme celle de Bierzo, en Castille et Léon. On a pu goûter les cépages mencía en rouge et godello en blanc, parmi des dizaines d’autres. Beaucoup de ces très vieux vignobles sont encore complantés avec plusieurs variétés, certaines encore non identifiées.

Et que dire des îles Canaries ? Ces terroirs volcaniques et leurs cépages anciens produisent des vins singuliers et remarquables, que presque personne ne connaissait il y a 20 ans. Surveillez les arrivages de Tajinaste et Suertes del Marqués, dont les vins sont souvent vendus à la SAQ.

Plus récemment, on nous a fait découvrir la région de Sierra de Gredos et les vignobles autour de Madrid. Je ne les connaissais pas il y a cinq ans. De très vieilles vignes de grenache y donnent des vins tout en finesse, qui rappellent le pinot noir. Les vins de Bernabeleva sont parfaits pour s’y initier.

Même les régions établies se révèlent pleines de surprises, tandis que le mouvement de revalorisation des vieux cépages et la volonté d’élaborer des vins de terroir gagnent tout le pays.

À Rioja, il n’y a plus qu’un seul style de vin. On voit de plus en plus apparaître le nom des villages sur les étiquettes, pour différencier les terroirs. Les longs élevages en barriques américaines ne sont plus l’unique façon de faire. Les vins de soif et les vins de garde se côtoient.

À Jumilla, au lieu de pousser les extractions et de boiser à outrance, de jeunes vignerons privilégient des vinifications douces pour mieux exprimer tout le caractère des très vieilles vignes.

Pareil pour le Cava : il existe encore une forte production industrielle, mais de nombreuses maisons produisent de superbes vins de terroir, à des prix très abordables.

Le tempranillo reste le cépage le plus cultivé dans ce pays qui compte plus de vignes que tout autre. Mais petit à petit, on fait de plus en plus de place à une panoplie de vieux cépages indigènes. Les jeunes vignerons ne cherchent plus à émuler ce qui se fait ailleurs, mais s’efforcent de récupérer leur propre patrimoine viticole. Exactement ce que fait le petit groupe de vignerons Envinate. Rien de mieux pour s’initier à leur travail que la cuvée Albahra, offerte ces jours-ci.

Il y a à peine 10 ans, j’achetais très peu de vins espagnols. Depuis cinq ans, ce sont certains des vins que j’achète le plus. Et je suis certaine de ne pas être au bout de mes découvertes.