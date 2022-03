Le vin n’échappera pas à l’inflation. La SAQ augmentera le prix de nombreuses bouteilles à la fin de mai. Les produits européens risquent d’être particulièrement touchés par cette hausse, car la récolte 2021 a été marquée par des gelées printanières et de fortes pluies. Malgré tout, il est possible de bien boire sans y laisser sa chemise.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Revoir ses classiques

Son prix est doux, sa quantité d’alcool est faible et son goût est délicieux, voici en quelques mots ce qui résume la cuvée Classic du domaine Tariquet. Élaboré depuis 40 ans par la famille Grassa dans le sud-ouest de la France, cet assemblage d’ugni blanc, de colombard, de gros manseng et de sauvignon blanc est vif et parfumé. Un classique ! Son nez s’ouvre sur des notes printanières de lilas en fleur, de citron et de buis. Sa texture ample en bouche est surprenante pour le prix. Autre surprise : avec ses 1150 hectares de vignes, le domaine applique également des règles environnementales et sociales sévères. Ce n’est pas certifié bio, mais presque. Pour accompagner une chic entrée de crabe ou une salade de thon, ce vin fera le travail.

Domaine Tariquet Côtes de Gascogne Classic, 12,85 $ (521518), 10,5 %

Léger, léger

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Nekeas Cepa Por Cepa Navarra 2019

À moins d’une heure et demie de route au sud de la ville côtière de San Sebastián, en Espagne, le Pays basque s’étend jusqu’au domaine Nekeas. Lové dans les contreforts des Pyrénées, ce vignoble redonne vie à une partie de la Navarre viticole dont les vignes avaient presque disparu à la suite de la crise du phylloxéra. Grâce à la vision et à l’esprit d’équipe de plusieurs familles de la région, la vigne reprend racine et cette cuvée de grenache noir est un avant-goût du potentiel du terroir de Nekeas. La robe pâle ne trompe pas : ce rouge est léger et gouleyant. L’attaque souple et juteuse est parfumée d’arômes de fleurs et d’herbes fraîches. Ce serait le vin parfait pour accompagner les tapas servis au cœur des ruelles étroites de San Sebastián, mais à défaut d’y être, on le sert avec une tortilla de pommes de terre et de chorizo.

Nekeas Cepa Por Cepa Navarra 2019, 15 $ (14199284), 14,5 %

Incontournable

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Sumarroca Brut Nature Gran Reserva Cava 2018

Si vous aimez les vins effervescents, faites des réserves de ce cava. Car en plus d’être certifié bio, il a vu son prix baisser au cours des dernières années. Ça risque de ne pas se répéter. La grande maison Sumarroca associe le chardonnay au classique trio catalan parellada, xarello et maccabeu. Après un long élevage de 36 mois, les bulles se fondent dans un bouquet d’une grande complexité. Les fleurs, le miel et les agrumes parfument le verre. L’amertume perçue en bouche ajoute de la longueur et se mariera à merveille avec une classique salade d’endives et noix.

Sumarroca Brut Nature Gran Reserva Cava 2018, 17,80 $ (13408929), 12 %, bio

Dépaysant

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Dornier The Pirate Of Cocoa Hill Western Cape 2019

Craquer le bouchon de ce rouge, c’est partir en voyage au cœur de Stellenbosch, en Afrique du Sud. Dans le verre, le vin, composé en majorité de merlot, est épicé, généreux. Et son prix est absolument déconcertant. Les arômes de fruits noirs se mêlent aux notes de fumée qui évoquent son passage en fût de chêne. Ce type d’élevage est rare pour un vin à ce prix, car aussi bien la barrique que le temps de garde coûtent cher aux producteurs. On en profite pour sortir le barbecue et l’accompagner des premières grillades du printemps.

Dornier The Pirate Of Cocoa Hill Western Cape 2019, 14,10 $ (10679361), 14 %

Vive le rosé !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ François Lurton Bodega Piedra Negra Pinot Gris Mendoza

Le rosé n’est plus perçu comme un second vin, réservé aux apéros entre filles et aux soirées sur la terrasse. Cette couleur est de plus en plus appréciée pour sa complexité et sa polyvalence à table. Ça se ressent dans le prix des rosés dont la facture moyenne est à la hausse depuis quelques années. Bonne nouvelle, cette cuvée produite en Argentine par François Lurton, certifiée bio, frôle les 15 $. Et bien que son prix soit accessible, le vin est délicieux. À base de pinot gris, il s’ouvre sur des notes de fines herbes et de fruits rouges. L’attaque rafraîchissante se prolonge dans une texture agréable aux parfums persistants. On fait des réserves sans modération.

François Lurton Bodega Piedra Negra Pinot Gris Mendoza, 15,10 $ (13964503), 13 %, bio