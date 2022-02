Offrir une bouteille de vin à la Saint-Valentin peut sembler convenu… à moins de se donner rendez-vous dans 15 ans pour la déguster ! Donner un vin de garde en cadeau est en effet une excellente manière de dire « je t’aimerai toujours ». Voici des suggestions de bouteilles à mettre en cave et quelques conseils du sommelier Hugo Duchesne pour bien les choisir.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Sommelier au restaurant Coureur des bois, à Belœil, ainsi qu’au restaurant H3, à Montréal, Hugo Duchesne a l’habitude d’ouvrir des bouteilles qui ont vieilli plusieurs années.

« Associer le vin de garde et l’amour, c’est tellement une belle symbolique », constate-t-il.

Le spécialiste est encore surpris par la grande capacité du vin blanc à vieillir en beauté. Son principal atout pour la garde : l’acidité. « Mon amoureuse trippe sur le blanc, dit-il. Ça vieillit tellement bien, parce que trois choses permettent de vieillir un vin : de l’acidité, du sucre ou des tannins. Le vin blanc est rempli d’acidité ! Un riesling avec 10-12 ans d’âge ou encore un meursault, c’est absolument magnifique. »

L’acidité est aussi un gage de longévité pour les vins rouges. Encore plus que les tannins, ajoute le spécialiste. C’est pourquoi il suggère d’éviter les rouges puissants issus de régions viticoles chaudes où l’acidité est souvent plus basse.

Peu importe la couleur du vin, le sommelier recommande néanmoins de ne pas attendre plus de 15 ans avant d’ouvrir une bouteille.

On vieillit souvent les vins trop longtemps. Ils se déchargent, ils s’oxydent, ils perdent de la structure et du fruit. Hugo Duchesne, sommelier aux restaurants Coureur des bois et H3

« Un très vieux barolo ou bordeaux, ça goûte les champignons et des notes terreuses. Est-ce que c’est un cabernet-sauvignon ou un nebbiolo ? Rendu là, c’est difficile de le savoir quand le fruit a disparu », ajoute-t-il.

Pour s’assurer de ne pas passer tout droit, l’expert recommande d’acheter trois bouteilles d’un même vin. La première peut être dégustée rapidement après l’achat pour apprécier le vin en jeunesse. La deuxième peut être ouverte 10 ans plus tard. À ce moment, la dégustation permettra de juger s’il est préférable de faire vieillir davantage la troisième bouteille ou pas.

Hugo Duchesne conseille de garder en tête un adage simple : « Il vaut mieux ouvrir sa bouteille trop tôt que trop tard. »

Mais surtout, le plus important, ce n’est pas le moment où on l’ouvre, mais bien avec qui.

Trois bouteilles à mettre en cave

Grand blanc de garde

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Berthet-Bondet Tradition 2018

Rare sur les tablettes de la SAQ et peu accessible pour le portefeuille, le vin jaune du Jura est un blanc conçu pour traverser les âges. La preuve : en 2018, trois bouteilles de vin jaune âgées de 244 ans ont été mises aux enchères. Pour s’initier à ce blanc oxydatif, sans y laisser sa chemise, cette bouteille du domaine Berthet-Bondet est tout indiquée. Au cœur du magnifique village Château-Chalon, le producteur élabore cette cuvée Tradition à base de chardonnay et de savagnin. Comme le vin jaune, les barriques ne sont pas ouillées, ce qui signifie que le vin est en contact avec l’air. Il développe ainsi de jolis parfums typiques de curry et de noix qui se marient aux notes de noyaux de pêches et de pommes. L’attaque saline et croquante prolonge le plaisir et permettra au blanc de vieillir très longtemps.

Domaine Berthet-Bondet Tradition 2018, 38,25 $ (11794694), 13 %, bio

Nebbiolo à bon prix

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Sandro Fay Costa Bassa Valtellina Superiore 2018

Les collectionneurs raffolent des vins du Piémont, dont les rouges à base de nebbiolo, qui ont la réputation de pouvoir traverser les décennies. Le sommelier Hugo Duchesne propose de sortir des terrains connus et de mettre en cave un Valtellina. Dans cette région située un peu plus dans le nord de l’Italie, en Lombardie, le nebbiolo porte le nom de chiavennasca. C’est à cet endroit que le domaine Sandro Fay élabore ce très beau vin gourmand avec ses notes de cerises et de mûres, mais dont les tannins en bouche sont bien présents. À moins de 40 $, impossible de se tromper. Pour 20 $ de plus, le Barolo de la famille Alessandria s’ouvre sur des parfums classiques de rose et qui sont encore plus magnifiques après deux heures de carafe, ou dans 10 ans, lorsque les tannins massifs seront assouplis.

Sandro Fay Costa Bassa Valtellina Superiore 2018, 36,50 $ (14238685), 13 %

Un peu de douceur

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Disznoko Tokaji Aszu 5 Puttonyos 2012

Pas envie d’attendre ? Ce vin de dessert a déjà 10 ans et il n’a pas une ride. Issu de la pourriture noble, comme le Sauternes, ce blanc de dessert est élaboré en Hongrie par le grand domaine Disznoko. À base des cépages locaux, dont le furmint, le vin possède un bouquet grandiose de fruits à chair blanche, de fleur d’oranger et d’une touche de poivre blanc. Comme tout vin de dessert, la longueur en bouche est prolongée par le sucre, où les notes d’orange persistent. Mais la fraîcheur est au rendez-vous. Délicieux maintenant avec du chocolat et divin dans 10 ans.

Disznoko Tokaji Aszu 5 Puttonyos 2012, 60,75 $ (12388330), 10 %