L’offre de vins bios et de spiritueux locaux s’est élargie à la SAQ depuis 2020. Il est donc plus facile de célébrer avec des bouteilles dont l’impact environnemental est plus faible. Voici cinq idées à déguster, pour des Fêtes plus vertes et responsables.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Un rare champagne bio

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Champagne Gremillet Cuvée Prestige Brut

Moins de 5 % des vignes de Champagne sont converties à l’agriculture biologique. Ce n’est donc pas étonnant qu’il y ait peu de champagne bio sur le marché. Le domaine familial Gremillet fait exception avec sa cuvée Prestige. Située dans le sud de la région, dans la Côte des Bar, elle réunit le pinot noir et le chardonnay. Après trois années d’élevage, le vin s’ouvre sur des parfums d’agrumes et de pommes. L’attaque est vive, croquante, et les bulles sont abondantes. On perçoit de subtiles notes de pain grillé et de céréale. C’est très agréable ! Ce vin effervescent n’est pas totalement sec et on s’en réjouit. Très bon choix pour commencer le réveillon.

Champagne Gremillet Cuvée Prestige Brut, 60 $ (14760490), 12,5 %, bio

Grand pinot

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Le Clos Jordanne Le Grand Clos Pinot Noir Niagara 2019

Bon nombre de Québécois l’ont découvert l’été dernier : la péninsule du Niagara est située tout près de chez nous. Ces vins sont donc un bon choix quand on souhaite diminuer les émissions de carbone causées par le transport. Dans cette région, le Clos Jordanne s’est rapidement démarqué avec ses pinots noirs et ses chardonnays de grande qualité. Après une pause de plusieurs années, sa cuvée Grand Clos est de retour. Et le pinot noir 2019 démontre une fois de plus le potentiel incroyable de ce terroir. Un tour en carafe est nécessaire pour qu’il puisse exprimer ses parfums complexes qui évoquent les fines herbes et les fleurs. On sent aussi les épices douces et les petits fruits rouges. En bouche, l’attaque est robuste, dense, mais l’élégance et la finesse des tanins sont au rendez-vous. À ce prix, c’est un vin pour les grandes occasions, mais aussi une cuvée à mettre en cave.

Le Clos Jordanne Le Grand Clos Pinot Noir Niagara 2019, 45,75 $ (14222886), 12,5 %

Oser le vinier

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Monasterio de Las Vinas Carinena Crianza 2017

Le vinier a longtemps eu mauvaise réputation. Or, ce contenant grand format mérite qu’on lui donne une deuxième chance. Son emballage léger et recyclable, fait en partie de carton, est beaucoup plus écologique que la bouteille de verre. À ces atouts s’ajoute un autre avantage : le prix. Le vinier coûte toujours moins cher que le vin en bouteille. La cuvée d’Espagne bien connue le Crianza de Monasterio de Las Vinas est maintenant vendue dans ce format de 3 L. Avant que la visite arrive, versez une partie du contenu de la boîte dans une carafe. Cette étape permet aux arômes de fruits noirs compotés, de réglisse et de muscade de s’exprimer. De plus, la carafe aide à diminuer les sulfites dits libres et, avouons-le, elle ajoute du chic sur la table.

Monasterio de Las Vinas Carinena Crianza 2017, 43,50 $ (14731496), 13,5 %

Tomber dans les noix

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Distillerie La Chaufferie FMR Henri G. — Liqueur de noyer noir

La distillerie La Chaufferie à Granby ne manque pas d’idées pour valoriser le terroir du Québec. Cette entreprise est l’une des rares à préparer ses alcools du grain à la bouteille, et bien que ces boissons ne soient pas certifiées, elle y intègre en majorité des ingrédients biologiques. Ce qui démarque de loin cette distillerie, c’est qu’elle met en bouteille des aromates encore peu connus. C’est le cas de sa liqueur de noix du Québec. Parfumée avec les fruits du noyer noir, la boisson rappelle le parfum épicé du cacao. On y retrouve aussi une signature végétale qui apporte de la complexité. Pour ajouter une touche de « wow » à son café ou de la gourmandise à sa crème glacée, c’est à découvrir !

Distillerie La Chaufferie FMR Henri G. — Liqueur de noyer noir, 35,00 $ (14682840), 23 %

Vignes retrouvées

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Pegaso Zeta Castilla y Leon 2019

Les vignes de grenache de la Finca de Pinonera poussaient bien avant que la certification biologique soit créée. Retrouvées en 1999 non loin de Madrid, près du massif montagneux de la Sierre de Gredos, elles sont aujourd’hui bichonnées par le vinificateur Telmo Rodrigez. Le producteur privilégie l’agriculture durable et valorise ces parcelles oubliées. Dans le verre, le tout se traduit par ce rouge d’une pureté renversante. Son bouquet rappelle la framboise, la cerise et la violette. Ses tanins en bouche sont d’une grande finesse et les notes subtilement épicées persistent longtemps. Impeccable pour le prix !

Pegaso Zeta Castilla y Leon 2019, 24,45 $ (14147476), 14,5 %