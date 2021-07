Sous un climat chaud, et avec une longue croissance, les raisins accumulent plus de sucre et voient leur acidité diminuer. Ce qui peut donner des vins lourds, parfois patauds. Mais pas toujours ! Dans les bons terroirs, et cultivés avec soin, ils peuvent donner des vins ronds, voire puissants, mais aussi frais et toniques. Parlant de chaleur, je prends une petite pause estivale et vous retrouverai à partir du 14 août. D’ici là, bonnes dégustations !

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Très bien fait

La famille Perrin est un des plus importants propriétaires de vignobles de la vallée du Rhône Sud. Ils y élaborent de grands vins, dont le Château de Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape, mais aussi de nombreux vins abordables, produits avec le même savoir-faire. Comme ce côtes-du-rhône blanc, très typé, d’un très bon rapport qualité-prix. Grenache blanc surtout, avec viognier, roussanne et marsanne, il s’ouvre sur un très joli nez, aux notes délicates de pêche et de poire, d’amande, de fleur d’oranger, avec une pointe d’herbes et de fenouil. Le palais suit, avec une texture légèrement crémeuse, beaucoup de fraîcheur et de fins amers nobles en finale, qui rappellent les agrumes et l’amande. Très bien fait, il donne envie de passer à table avec un poisson amandine ou à l’orange et au fenouil, une brandade de morue, une bouillabaisse.

Famille Perrin Côtes du Rhône Nature 2020, 19,05 $ (14727518), 13,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Riche en bouche

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Muga Rioja 2020

À une époque, la majorité des blancs de Rioja étaient élevés en barriques. Puis vint la mode des vins tout en fraîcheur, vinifiés en cuves inox. Pas toujours évident de savoir à quoi s’attendre ! Celui-ci, élaboré avec du viura et 10 % de grenache blanc et de malvoisie, est fermenté en partie en barriques neuves, avec un élevage sur lies de trois mois. Le nez se développe doucement, avec des notes de pomme verte, d’agrumes et d’herbes, puis de poire, de pêche, d’amande et de crème. Le bois, bien intégré, apporte des notes légèrement grillées et épicées. Une certaine richesse en bouche est équilibrée par de délicates aspérités tanniques et une finale à l’impression minérale. Un vin fait pour la table, à essayer avec un poisson en croûte de noix ou des côtelettes de porc aux champignons et à la crème.

Muga Rioja 2020, 19,10 $ (860189), 13,5 %

Garde : 3 ou 4 ans

Place à l’opulence !

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ La Ferme du Mont Jugunda Gigondas 2017

Sous un climat méditerranéen, avec de plus en plus de canicules, Stéphane Vedeau élabore des vins d’une finesse et d’une élégance étonnantes. Le terroir de Gigondas, au pied des Dentelles de Montmirail, donne certains des vins les plus opulents de la région. Et cette cuvée est assurément opulente, mais elle fait aussi preuve de fraîcheur et d’éclat et, surtout, d’un équilibre sans faille. Le nez, complexe, s’ouvre beaucoup à l’aération – passez-le en carafe ! Quelques notes viandées à l’ouverture laissent vite place à tout le charme fruité du grenache, rehaussé de notes de garrigue, d’anis, de terre chauffée au soleil. La bouche est ample, puissante, mais sans aucune lourdeur, et d’une finesse surprenante. Des tanins très fins, fermes, et une impression minérale ajoutent à la sensation de fraîcheur. Excellent rapport qualité-prix ! À déguster avec une côte de bœuf ou un gigot d’agneau.

La Ferme du Mont Jugunda Gigondas 2017, 33,25 $ (13280777), 14,5 %

Garde : de 5 à 7 ans