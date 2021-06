Après ce séjour sous terre à une centaine de mètres de profondeur, 13 degrés Celsius et 97 % d’humidité, le cahors « cuvée 130 ans » est ressorti « plus complet » et plus « savoureux », selon Serge Dubs, élu meilleur sommelier du monde en 1989.

(Padirac) Quelque 500 bouteilles de vin restées près d’un an dans une cave, au fond du gouffre de Padirac dans le Lot, viennent de quitter ce lieu exceptionnel à la température et l’humidité particulièrement stables.

Agence France-Presse

Avant de pouvoir être goûté, ce cahors « cuvée 130 ans » de la découverte du gouffre de Padirac a repris la barque pour quitter cette cave peu commune.

Il a retraversé, entre autres, le majestueux Lac de la pluie, où le plafond plus fin et plus fissuré laisse passer en permanence des gouttes venant de la surface qui alimentent ce lac souterrain, et la Salle du grand dôme.

PHOTO LIONEL BONAVENTURE, AGENCE FRANCE-PRESSE Les 500 bouteilles ont repris la barque pour quitter cette cave peu commune.

Après ce séjour sous terre à une centaine de mètres de profondeur, 13 degrés Celsius et 97 % d’humidité, il est ressorti « plus complet » et plus « savoureux », selon Serge Dubs, élu meilleur sommelier du monde en 1989.

Exploré pour la première fois en 1889 par Edouard-Alfred Martel, le « père de la spéléologie moderne », le gouffre de Padirac, haut lieu touristique de la région, compte plusieurs dizaines de kilomètres de galeries explorées. Seule une partie du site est ouverte aux visiteurs, quelque 450 000 par an.

Formé il y a plus de 150 millions d’années, il est aujourd’hui le troisième site le plus visité d’Occitanie, après le Pont du Gard et le château et les remparts de la cité de Carcassonne.