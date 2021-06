Les occasions d’ouvrir un magnum se sont faites rares au cours de la dernière année, puisqu’il était impossible de recevoir la famille et les amis. La SAQ peut en témoigner : les ventes des bouteilles de 1,5 L ont chuté de 5 % l’an dernier. C’est le moment d’y remédier, et pour ce faire, voici des suggestions de magnums et d’autres formats à déguster en plein air.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Rosé à volonté

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Cantina Lavis Pinot Grigio Delle Venezie 2019

Pinot gris ou pinot grigio, les deux noms font d’abord penser au vin blanc. La couleur gris-rose des baies de ce cépage permet toutefois d’élaborer un rosé, comme le démontre cette cuvée italienne. La Cantina Lavis réunit 800 petits producteurs du nord de l’Italie. Son rosé est sec et subtilement parfumé. Les notes de fleurs, d’orange et de pêche se retrouvent aussi bien au nez qu’en bouche. Vous n’allez pas regretter de l’avoir acheté en magnum.

Cantina Lavis Pinot Grigio Delle Venezie 2019, 25,05 $ (14493248), 12 %

Grosse bouteille, petites bulles

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Villa Conchi Brut Seleccion Cava

Le cava, le vin effervescent élaboré en Catalogne, n’a rien à envier au champagne. Cette bouteille vendue à très bon prix est un bon exemple. La maison Villa Conchi ajoute du chardonnay aux traditionnelles variétés parellada, maccabeu, xarello. Après 12 mois d’élevage, le vin s’ouvre sur des notes de fruits blancs et de pain grillé. En bouche, les bulles sont fines, le vin contient peu de sucre ajouté et ses arômes de fruits persistent longtemps. Pour les cocktails ou pour l’apéro, difficile de trouver mieux à ce prix.

Villa Conchi Brut Seleccion Cava, 29,30 $ (13466723), 11,5 %

Halte, vinier !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Alain Brumont La Gascogne

Facile à transporter, facile à conserver et économique, le vinier a tout pour plaire. Surtout en pique-nique, car il suffit d’enlever le sachet de la boîte et de glisser le vin dans la glacière. Celui-ci est élaboré par Alain Brumont, vigneron du sud-ouest de la France, qui réunit deux cépages avec une forte personnalité, soit le gros manseng et le sauvignon blanc. Si ces variétés peuvent parfois être très (trop) exubérantes, elles donnent un vin équilibré entre les mains de Brumont. Le résultat : un blanc aux parfums de pamplemousse rose et de citron meyer dont la texture en bouche est ronde, presque grasse. Ce format permet d’économiser 11 $, en comparaison avec l’achat de quatre bouteilles de 750 ml, et permet d’en profiter pendant plusieurs pique-niques.

Alain Brumont La Gascogne, 43,50 $ (13950347), 12,5 %

Pinot noir pour grillades

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Ambo Nero Provincia di Pavia 2018

Vous ne réaliserez pas de grandes économies en achetant ce magnum : il coûte 2 $ de moins que l’achat de deux bouteilles de 750 ml. Cette grosse bouteille fera toutefois de nombreux heureux chez les amoureux de pinot noir. Ce cépage capricieux est maîtrisé avec brio par Wines, dans le nord de l’Italie. Le vin s’ouvre sur des notes de griottes, de fines herbes et de fleurs séchées. Ces arômes se retrouvent dans une bouche peu corsée et fruitée. Ce vin est un excellent passe-partout qui accompagne aussi bien des grillades ou des hamburgers en plein air qu’un classique sandwich au jambon.

Ambo Nero Provincia di Pavia 2018, 27,95 $ (14215379), 12,5 %

En cannette ?

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Le rosé Pive gris du Languedoc

Le vin en cannette est encore peu répandu au Québec. Qu’est-ce que la cannette et le magnum ont en commun ? La convivialité ! Parmi tous ceux goûtés, c’est le rosé Pive gris du Languedoc qui remporte la palme. La cannette contient le même vin certifié biologique que la bouteille de 750 ml. La seule différence est l’ajout de gaz carbonique dans la cannette. On goûte les mêmes arômes de melon, de framboise et de pêche. En bouche, c’est délicat, sec et fruité. À mettre dans le sac à dos pour un pique-nique en haut de la montagne.

Le Pive Gris (250 ml), 6 $ (14736297), 12 %, bio