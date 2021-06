Le rosé n’est plus réservé aux apéros sur la terrasse ou au bord de la piscine. Selon l’Observatoire mondial du rosé, sa consommation a augmenté de 40 % au cours des 20 dernières années. Voici cinq questions et autant de suggestions pour tester vos connaissances sur l’un des plus vieux vins du monde.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Quel pays est le premier producteur mondial de vin rosé ?

A) Les États-Unis

B) L’Italie

C) La France

Réponse : la France se classe sans surprise au sommet des producteurs de vin rosé. Ce qui peut surprendre, toutefois, c’est que les Français sont également les plus grands consommateurs de ce vin. Ils boivent à eux seuls plus du tiers de la production mondiale.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ M. Chapoutier Marius 2020

Cette bouteille vendue moins de 15 $ est aussi polyvalente que délicieuse. Produite dans le Languedoc par le vigneron Michel Chapoutier, elle remplit le verre de parfums de fraise et de fleurs. Son véritable atout se découvre en bouche avec sa texture ronde, presque grasse. Avec son prix doux, il sera parfait pour les retrouvailles entre amis (enfin !), accompagné d’une guedille de homard ou d’une salade de poulet grillé.

M. Chapoutier Marius 2020, 12,95 $ (14678568), 12,5 %

Provence et rosé sont indissociables. Quel pourcentage de la production de cette région cette couleur représente-t-elle ?

1) 50 %

2) 75 %

3) 90 %

Réponse : en 2019, 90 % des vins de Provence étaient des rosés. Cette région totalise à elle seule près de 6 % de la production mondiale. Le sol calcaire, le minimum de 2800 heures de soleil par année et le mistral, ce vent frais qui repousse l’humidité et les maladies, expliquent pourquoi cette région produit du vin depuis plus de 2500 ans.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Château Grand Escalion Costières de Nîmes 2020

Tout près de la Provence, les Costières-de-Nîmes profitent aussi d’un climat exceptionnel pour la production de rosé. C’est pourquoi la marque Gabriel Meffre, installée dans le Rhône, a décidé d’y produire son rosé. Et quel rosé ! Le duo grenache et syrah offre beaucoup de complexité pour le prix. L’attaque tendue fait place à un milieu de bouche gras et parfumé. Les notes de pêche, de thym et de melon se prolongent dans une finale saline. Délicieux !

Château Grand Escalion Costières de Nîmes 2020, 17 $ (12843128), 13,5 %

Parmi ces choix, quel est le cépage incontournable des rosés du sud de la France ?

1) Grenache

2) Cabernet franc

3) Pinot noir

Réponse : le grenache noir est originaire d’Espagne, mais il est très répandu dans le sud de la France. Ce cépage produit beaucoup de jus, il s’adapte aux sécheresses et aux sols pauvres. Autre atout : il permet d’élaborer aussi bien des rouges puissants que des vins doux et des rosés.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Clos Bellane Côtes du Rhône Altitude

Dans la vallée du Rhône, le grenache noir est en vedette cette année dans le rosé du Clos Bellane. Dans ce vignoble, situé dans l’appellation Valréas, les vignes de Stéphane Vedeau contemplent le mont Ventoux. La beauté du lieu se traduit dans un rosé à la robe légèrement orangée. Les parfums de pêche, d’orange sanguine et de lavande remplissent le verre. En bouche, on reconnaît le volume et la puissance du grenache. Le tout est soutenu par une belle acidité.

Clos Bellane Côtes du Rhône Altitude, 21,65 $ (12513567), 12 %, bio

Comment se nomme la technique qui consiste à soutirer une partie de sa cuve de vin rouge pour produire du rosé ?

1) La saignée

2) La cuvaison

3) La macération

Réponse : la saignée. Trois grandes techniques sont utilisées pour produire du rosé. La saignée est celle utilisée dans l’appellation Tavel, dans le sud de la France. Cette façon de faire permet d’élaborer des rosés plus colorés et plus structurés. Ailleurs dans le monde, les vignerons procèdent soit à un pressurage direct des raisins, ce qui permet d’extraire peu de couleur, soit à une courte macération des peaux afin de colorer le vin.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Quails’Gate Vallée de l’Okanagan 2020

Dans la vallée de l’Okanagan, la famille Stewart a laissé les peaux de gamay, de pinot noir et de pinot meunier en contact avec le jus pendant quatre heures afin d’obtenir cette robe de couleur melon. Impossible de ne pas tomber sous le charme de ses parfums de framboise, de melon miel et de pêche. À la fois fruité, gourmand et tonique, c’est le rosé à avoir sous la main cet été.

Quails’Gate Vallée de l’Okanagan 2020, 19,95 $ (14483189), 12 %

Le rosé peut-il vieillir ?

1) Oui

2) Non

3) Parfois

Réponse : apprécié pour sa fraîcheur en bouche et ses arômes de fruits, le rosé est rarement considéré comme un vin de garde. Or, de plus en plus de spécialistes constatent que certains rosés sont meilleurs après quelques mois de repos.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Charles & Charles Columbia Valley 2018

Ce rosé de l’État de Washington, aux États-Unis, en est la preuve. Trois années après la vendange, cet assemblage de syrah et de cabernet-sauvignon a conservé beaucoup de pep. La capsule à vis y est sans doute pour quelque chose. Il s’ouvre avec des odeurs de fleurs et de framboise. En bouche, sa structure ira à merveille avec les grillades.

Charles & Charles Columbia Valley 2018, 16,95 $ (13189017), 12,8 %