Le Festival international des vins et spiritueux (FIVSQ) de Québec se tient jusqu’au 20 juin et fait une proposition qui démontre une fois de plus que débrouillardise, créativité et solidarité sont les beaux côtés de la crise que vivent les milieux de la restauration et de l’hôtellerie.

Ève Dumas

La Presse

« La programmation du FIVSQ a été pensée dans une dynamique d’entraide entre différentes industries, déclare Vincent Lafortune, président de l’évènement. Il était important pour nous de trouver une façon de garantir la tenue du Festival pour soutenir des restaurateurs, en plus d’offrir des occasions de divertissement conviviales et sécuritaires à la population. » Dégustation à la maison avec présence virtuelle de professionnels du vin et de personnalités publiques, accords vin et menu trois services pensés par quelques-unes des meilleures tables de Québec, séjours gourmands et arrosés au Château Frontenac constituent l’essentiel du programme de cette année de transition où le Salon international des vins et spiritueux de Québec devient festival.

Vous aimez la pomme sous forme liquide ? C’est également la Semaine du cidre du Québec, jusqu’au 16 mai. Ici aussi, producteurs et programmateurs ont rivalisé d’originalité : visite virtuelle éclairée au flambeau à la Cidrerie Hemmingford, lancement de la terrasse BBQ de la Cidrerie Lacroix, collaboration entre la Cidrerie Le Somnambule et la Ferme du Dolmen, dégustations animées par Véronique Rivest, Sommelier Nordiq, etc. Rendez-vous en ligne pour tout savoir.

