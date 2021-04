La cuisine fait voyager, le vin aussi. En attendant le prochain vol pour l’étranger, voici cinq vins pour être dépaysé !

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

La Loire, plus que des châteaux

Tout le monde connaît le sauvignon blanc. Cette variété de raisin plantée partout dans le monde donne des blancs hyper aromatiques et fruités. Dans le sol de calcaire à Sancerre, dans la Loire en France, les vins à base de sauvignon blanc n’ont toutefois pas d’équivalent. Les arômes sont souvent moins puissants, mais la tension et la complexité sont au rendez-vous. C’est particulièrement vrai dans ce vin de la famille Fouassier. Nommée d’après l’endroit d’où proviennent les raisins, dans la parcelle Les Grous, cette cuvée s’ouvre sur des notes de fruits à chair blanche et de fleurs. Une fois en bouche, la texture ronde est bonifiée par une touche saline qui ira à merveille avec les fruits de mer.

Domaine Fouassier Sancerre Les Grous 2019, 31,10 $ (12259423), 12,5 %, bio

Le bout du monde

Le domaine Humberto Canale a surpris l’hiver dernier par la qualité de son pinot noir vendu à la SAQ. Cette entreprise établie depuis plus de 100 ans en Patagonie, dans le sud de l’Argentine, réalise un autre coup de circuit avec son rouge à base de merlot. Dans cette terre isolée et aride, cette variété de raisin offre un vin assez dense et corsé, où les notes de fruits rouges sont invitantes. À ce prix, il ne faut pas s’attendre à une grande complexité, mais le vin est droit et sans artifice. Il sera un bon compagnon pour les grillades.

Humberto Canale Black River Patagonia, 13,05 $ (14307361), 13,8 %

La frontière ontarienne

Vous vous méfiez des vins commercialisés par des vedettes ? Ce rouge généreux et savoureux, produit par le légendaire Wayne Gretzky, est un vrai régal. Cet assemblage de merlot et de cabernet issu de la péninsule du Niagara dévoile dans le verre un style classique du Nouveau Monde : il a du fruit à revendre, ses notes de bois venant de l’élevage en barriques sont bien présentes et il possède une certaine gourmandise en fin de bouche qui ajoute de la longueur. Un très bon vin qui accompagne à merveille un repas d’après-match.

Wayne Gretzky Estates No. 99 Cabernet Merlot 2019, 15,95 $ (13220117), 12,5 %

Solidarité

Le mois d’avril a été douloureux pour les vignerons français. Presque toutes les régions viticoles ont été frappées par des gels printaniers qui ont réduit et menacé la prochaine récolte. Comme c’est souvent le cas, la Bourgogne a été l’une des régions viticoles les plus touchées de l’Hexagone. Le froid a été particulièrement dévastateur pour les cépages blancs comme le chardonnay. Puisque les vins 2021 risquent d’être plus rares et plus chers, c’est un bon moment pour découvrir ce blanc produit par une coopérative du Mâconnais. Élaboré avec de l’aligoté, un autre cépage blanc bourguignon, ce vin s’ouvre avec des parfums de pierre silex et de lime. En bouche, l’attaque citronnée fait place à un milieu de bouche étonnamment gras aux parfums floraux. Un délice à l’apéro.

Vignerons des Grandes Vignes Bourgogne Aligoté Les Fossiles, 15 $ (14168648), 12 %

Du luxe

L’expression « le luxe ne connaît pas la crise » s’avère encore véridique. Alors que la pandémie frappe de plein fouet plusieurs secteurs de l’économie, les ventes de champagne sont en croissance au Québec, soutient la directrice nationale des communications de Moët Hennessy, Véronique Gonneville. C’est pourquoi la maison a organisé un lancement virtuel du nouveau millésime de son Dom Pérignon. Plusieurs domaines champenois n’ont pas commercialisé le millésime 2010, une année capricieuse et ardue en Champagne, préférant assembler le vin à d’autres années. Dom Pérignon a voulu montrer son savoir-faire, et c’est réussi. Le volume en bouche et la finesse des bulles répondent aux attentes. Les parfums de pain brioché se fondent dans un palais fruité et généreux. Si vous en avez les moyens, gâtez-vous.

Dom Pérignon Brut 2010 Coffret, 262 $ (280461), 12,5 %

