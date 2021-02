Vins de la semaine : réconfortants pour le cœur et le palais

Le monde du vin est fascinant. C’est en grande partie grâce à son immense diversité : on n’est jamais au bout de ses découvertes. Mais parfois, on a simplement envie de quelque chose de familier. Voici un vin de Bordeaux et un de Toscane, tout ce qu’il y a de plus classique, ainsi qu’un muscadet qui, lui, vous surprendra peut-être par sa profondeur et sa complexité à ce prix.