La SAQ a annoncé plus tôt cette semaine le retour de la livraison à domicile. Vous pouvez donc commander en ligne et recevoir les vins à la maison dans un délai d’environ 10 jours, moyennant des frais de 12 $, qui seront entièrement remis aux Banques alimentaires du Québec. La société s’est aussi engagée à maintenir une offre constante, en ligne, d’environ 500 produits, dont une centaine de produits québécois. Plusieurs de nos vignerons offrent aussi des options de livraison. En voici quelques-uns.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Un classique

Pionnier de la viticulture au Québec, le Vignoble de l’Orpailleur a joué un rôle crucial dans son développement. Son travail au fil des ans a profité à de nombreux nouveaux vignerons, qui peuvent s’installer aujourd’hui en bien meilleure connaissance de cause. Élaboré avec deux cépages hybrides, le vidal et le seyval blanc, son vin blanc est un classique. Sans prétention aucune, toujours une juste expression de son terroir, le vin est sec, léger et très frais, avec des arômes d’agrumes, de pomme verte, de groseilles, de fleurs blanches. Et plus de personnalité que nombre de vins blancs internationaux à ce prix qui sont souvent peu inspirants… Pour l’apéro, avec des poissons ou fruits de mer simplement grillés ou en tartare. Son vin mousseux et son gewurztraminer sont aussi très réussis.

Vignoble de L’Orpailleur Blanc Vin du Québec 2018, 15,95 $ (704221), 12 %.

Garde : à boire.

Comme du bonbon

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Vignoble Rivière du Chêne Rosé Gabrielle Vin du Québec 2019

Élaboré avec les cépages hybrides seyval noir, vidal et frontenac (noir, blanc et gris), vinifié en cuve inox avec un très court élevage, le Rosé Gabrielle mise sur le fruit et la fraîcheur. Le nez rappelle les framboises à la crème, la barbe à papa, voire la gomme balloune. En bouche, il est complètement sec, et à ces saveurs un peu bonbon s’ajoutent des notes d’herbes et de petits fruits rouges aigrelets qui apportent un peu plus de complexité. Très droit, léger, frais et pimpant, il est parfait pour l’apéro ou avec un tartare de saumon, des crevettes grillées, un grilled cheese. La Cuvée William en blanc est aussi délicieuse et le tout nouveau riesling issu du vignoble d’Oka est à découvrir.

Vignoble Rivière du Chêne Rosé Gabrielle Vin du Québec 2019, 15,75 $ (10817090), 12 %.

Garde : à boire.

Un rouge mousseux pour la table

PHOTO FOURNIE PAR LE DOMAINE BERGEVILLE Domaine Bergeville Le Rouge Brut 2018

Bergeville est un domaine spécialisé dans l’élaboration de vins effervescents, établi à North Hatley en 2008. Le domaine s’est vite démarqué grâce à une démarche très qualitative. Une viticulture en biodynamie, que des cépages hybrides, et des vinifications très naturelles donnent des vins authentiques, pleins de caractère et d’énergie. Le blanc et le rosé, très bons, sont vendus en succursale, parfois aussi sur saq.com. Mais un rouge mousseux ? Beaucoup plus rare, et assurément à essayer ! Très sec et très frais, avec des saveurs de petits fruits rouges, de noyau de cerise et d’herbes et une bulle fine, tonique. Une délicate amertume en finale en fait un vin tout indiqué pour la table. À essayer avec des saucisses grillées, de la charcuterie, du boudin. À surveiller : très bientôt son nouveau petnat (pétillant naturel) sera aussi offert sur son site.

Domaine Bergeville Le Rouge Brut 2018, 34 $, 12,5 %.

Garde : de 1 à 3 ans.

