Vins de la semaine

Le poids de la bouteille n’a rien à voir avec la qualité

Une bouteille de vin effervescent se doit d’être plus lourde et solide puisqu’elle doit offrir une résistance à toute la pression à l’intérieur ! Par contre, les vins tranquilles ne requièrent d’aucune façon une bouteille lourde ou imposante. À part pour en mettre plein la vue ou faire croire qu’une bouteille lourde est synonyme de bon vin. Quelle ânerie ! Les deux vins tranquilles recommandés ici sont en bio ET en bouteille légère, peu coûteuse et moins polluante. Parce que quand on dit faire du vin bio ou nature, mais qu’on utilise des bouteilles qui pèsent deux kilos, je me questionne sur la démarche...