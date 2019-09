On me demande souvent quel est le meilleur vin. Question à laquelle j’estime qu’il est impossible de répondre. Je dis souvent, à la blague, que c’est comme me demander lequel de mes enfants je préfère : ça dépend des jours ! Mais sérieusement, ma seule réponse valable est : mettez toutes les bouteilles sur la table, la première qui se vide, c’est celle qui contient le meilleur vin ! Voici trois bouteilles qui ne devraient pas faire long feu une fois ouvertes.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Excellent rapport qualité-prix

Le Portugal fait assurément partie des pays viticoles qui offrent les meilleurs rapports qualité-prix. Ce vinho verde, issu principalement du cépage loureiro, avec un peu d’alvarinho, est difficile à battre sur ce plan. Un joli nez aux arômes d’agrumes, de pomme verte, de fleurs blanches, avec une pointe de pêche. La bouche est tout aussi charmante, très fraîche, avec de délicates notes florales. Léger, mais pas du tout aqueux ni insipide. Savoureux et pimpant, il fait aussi preuve de matière et de tenue. Idéal pour l’apéritif, avec des poissons ou des fruits de mer frits, simplement grillés, ou aux agrumes, aux herbes, avec des beignets de morue, des légumes en tempura.

Garde : à boire

João Portugal Ramos Loureiro Vinho Verde 2018, 13,95 $ (13114322), 12 %

Consultez la fiche sur le site de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-blanc/joao-portugal-ramos-loureiro-vinho-verde-2018/13114322

Des bulles à boire entre amis

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Les Tètes Tète Nat’ Les Parcelles « Igny Rusé » Pétillant Naturel Vin de France 2018

Délicieux pet nat (pétillant naturel : vin effervescent issu d’une seule fermentation, contrairement à la méthode traditionnelle qui exige une deuxième fermentation en bouteille) produit par une bande de joyeux jeunes vignerons ligériens, mais à partir de cépages du Sud-Ouest. L’assemblage à parts égales de sémillon, de len de l’el et de mauzac donne un vin qui est vraiment dans l’esprit du style pet nat : simple et léger, mais hyper frais, savoureux et gouleyant. Le vin d’amis par excellence à déguster sans se prendre la tête. Très sec (brut nature) avec des bulles fines et persistantes, et un fruit mûr et juteux qui rappelle les poires à la vanille, les pêches au sirop. À déguster en bonne compagnie pour s’ouvrir l’appétit.

Garde : à boire

Les Tètes Tète Nat’ Les Parcelles « Igny Rusé » Pétillant Naturel Vin de France 2018, 22,85 $ (13863770), 11 %, bio

Consultez la fiche sur le site de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-mousseux/les-tetes-tete-nat-2018/13863770

Un grenache tout en finesse

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Bodega Marañones 30.000 Maravedíes Vino de Madrid 2016

Voici un très bel exemple des « nouveaux » grenaches espagnols. À l’opposé des vins puissants et surmûris, ils mettent de l’avant finesse et complexité. Entre Madrid et la Sierra de Gredos, cet excellent producteur cultive de vieilles vignes en altitude, de façon très naturelle. Ce vin offre tout le charme fruité du grenache, mais avec fraîcheur et éclat. Un nez intense de cerise, de framboise, de fruits rouges confits, sans aucune surmaturité. La bouche est pulpeuse, juteuse, un brin chaleureuse, mais rafraîchie par des notes florales et anisées, et des tanins modérés, au grain serré. Assurément méridional et généreux, mais aussi gourmand. Pour la table, avec hamburgers, grillades, poulet aux olives noires, tajine, couscous aux merguez.

Garde : de 6 à 8 ans

Bodega Marañones 30.000 Maravedíes Vino de Madrid 2016, 24,50 $ (12769571), 14 %

Consultez la fiche sur le site de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/bodegas-maranones-30-000-maravedies-2016/12769571